炎明熹登內地《歌手》助陣周興哲　驚爆曾想退出樂壇改行做護士

新生代歌手炎明熹在告別TVB後迎來事業大爆發，不僅落實與衛蘭合辦拉闊演唱會，更將空降內地王牌節目《歌手》助陣周興哲演繹Gareth.T湯令山的《顏色》。

炎明熹音樂事業反而迎來了前所未有的「大爆發」。（IG@yiminghay）

炎明熹傳登歌手助陣周興哲

新生代實力唱將 Gigi 炎明熹 自從宣布回復自由身、正式離巢 TVB 後，非但沒有陷入沉寂，其音樂事業反而迎來了前所未有的「大爆發」！近期 Gigi 的工作排山倒海，不僅落實會登上《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》震撼獻唱，更即將與實力派天后衛蘭（Janice）強強聯手舉行「拉闊音樂會」，令樂迷期待萬分。

Gigi 即將以「幫唱嘉賓」的神級身份，空降內地王牌音樂節目《歌手》，助陣情歌王子周興哲，據悉兩人將會破天荒合唱潮流音樂人Gareth.T湯令山的經典作品《顏色》。消息一出，大讚Gigi離巢後星途更加無可限量。

炎明熹即將登上《歌手》（微博@歌手）

炎明熹驚爆：我最初嘅夢想係做護士

今年初炎明熹接受《香港01》專訪時，語出驚人地坦言，自己曾無數次萌生過「退出樂壇」的念頭，而且這個消極的想法絕非偶然出現一兩次：「嗰段期間我亦都有諗過，算啦，我唔做歌手喇。因為我其實最開始嘅夢想，係做護士㗎！」Gigi 笑言，當她把這個隱藏多年的秘密告訴一位舞台劇界的朋友時，對方當場嚇傻驚呼：「吓？估唔到你喎！」不過，這位朋友隨後說出的一番話，卻成為了點醒 Gigi 的靈魂雞湯：「其實你喺音樂上面，都可以做一位護士㗎。」 意指歌聲同樣具備治癒人心、撫平傷痛的魔力。這句話讓 Gigi 豁然開朗，決定繼續堅守，用另一種方式去「醫治」聽眾。

炎明熹坦言曾想過不再做歌手。（IG@yiminghay）

最終花落Sony Music全因個「Vibe」

在告別大台後，Gigi 曾嘗試體驗了一段「獨立歌手」的實驗生活，由自己親力親為去接洽各項工作與合約。期間，先後有高達三、四間大牌唱片公司向她瘋狂招手。不過，令人意外的是，Gigi 最終並沒有選擇最財大氣粗的合約，而是選擇了 Sony Music。被問到最終花落誰家的決定性原因時，Gigi 再次展現其招牌的無厘頭少女本色，笑言：「勁搞笑，純粹係個Vibe囉！」

原來，在與各大唱片公司高層接觸時，Sony Music的團隊最懂她的心。大家一坐低並不是急功近利地塞一堆合約、談一大堆工作業績，而是非常「Chill」地圍坐在一起，像朋友一樣互相了解和隨心閒聊。Gigi 感激地表示：「大家都冇諗住一嚟就傾合作，由傾偈開始慢慢熟悉。大家都好知道我嘅性格，如果一嚟就太商業，可能真係會嚇親我，我會好驚囉！之後大家傾傾吓，就覺得『都幾好啦，不如就試吓』，咁大家就一齊合作咗。」