詹天文7月麥花臣首開個唱　預告大騷線條兼突破形象挑戰HipHop

詹天文 Windy 將於7月11日(星期六) 在麥花臣場館迎來首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，宣告她的歌手歷程正式踏入全新篇章。



詹天文迎來首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》。（公關提供）

驚喜VIP福利曝光

票價分別為$1280 (VIP)、$880 和 $580 三種，VIP 門票粉絲福利包括觀看綵排、1 對 1 合照及現場簽名一個，定於6月9日至15日在Patotix 及鄰住買優先訂票，6月16日在Cityline公開發售。

詹天文Windy 7月將開個唱。（公關提供）

早起苦練力量身材

今次Windy首個個唱是她成長的里程碑，更是無懼未知的新起點，面對前方更宏大的音樂課題，她滿懷躍躍欲試的興奮與熱忱。Windy因在廣州的大部份時間也用在學業上，唯有早起做運動，希望能鍛鍊出一副又靚又充滿力量的身材。Windy 續說：「第一次開個人騒就好像經歷了很多不同的事情後終於得到回報，自己一直以來也算努力，我覺得今次演唱會有如一個獎勵，對我來說是很感恩的一件事，當然現在的心情是很緊張和很興奮，希望屆時在麥花臣現場看到我的粉絲為我的演出感到驕傲。」

詹天文（公關提供）

預告大騷肌肉線條突破「純高音」形象

「現時已開始籌備今次個唱，舞台服飾也會嘗試新的風格，因為大家對我之前的印象可能是比較細路女，所以今次我的個唱要讓大家看到我已經成長。如果今次Keep Fit 真的能練出一些肌肉線條，我將在台上展示給大家欣賞，否則只能再次保守。」不過我已和排舞師相約排舞時間，希望今次能挑戰Hip Hop舞蹈，之前跳的風格比較jazz，所以希望今次能帶給大家一些比較有型的舞蹈。也希望能透過今次演唱會讓大家脫離對我固有的印象，大家可能覺得Windy就一定係唱高音，希望今次能突破以前，令自己在台上可以更多變化。」