蘇慧倫16首經典串燒致36年音樂路　創作才女白安奪hito唱作歌手

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫與「創作才女」白安經過多年淬煉，分別於2025年發行睽違已久的全新專輯，回歸樂壇便斬獲豐碩成果！蘇慧倫睽違五年推出《輕重》專輯，在輕重之間以歌曲讓凝固的感情再次流動，並憑藉此作在2026 hito流行音樂獎一舉拿下「hito年度十大華語歌曲」與「hito STAR全能藝人」雙料肯定；而白安則睽違三年帶來《星期八》專輯，以電子音樂為主軸，用輕盈的電聲撫慰大眾的日常波瀾，並以實力奪下「hito唱作歌手」大獎。天后與才女各自在舞台上綻放光芒，再度證明她們無可取代的音樂魅力！

蘇慧倫（右）、白安（左）參加hito流行音樂獎。（公關提供）

蘇慧倫16首經典串燒掀時光走廊

日前蘇慧倫登上2026 hito流行音樂獎舞台，帶來別具意義的特別演出：走進蘇慧倫的時光走廊，從她過往17張專輯中，精挑細選出16首經典曲目一一呈現在點唱機上，這次她也破天荒挑戰自我，精心重新編排出〈在我生命中的每一天〉、〈愛我好嗎〉、〈戀戀真言〉、〈旋轉門〉、〈追得過一切〉、〈失戀萬歲〉、〈Lemon Tree〉等16首經典歌曲串燒。特別的是，當大螢幕播起1993年〈我一個人住〉MV時，畫面上昔日神情與台上的她幾乎沒有改變，始終如一的優雅與美貌瞬間引來全場驚呼連連！而唱到神曲〈鴨子〉，現場更驚喜降下漫天飛舞的氣球及繽紛大球與觀眾同樂，讓大家除了在蘇慧倫的時光走廊里回味之外，還多了許多驚喜。蘇慧倫透過溫柔歌聲娓娓道出36年來的演藝歷程，用最真摯的音樂與世界深情對話。

蘇慧倫奪2026 hito年度十大華語歌曲、hito STAR全能藝人，白安奪hito唱作歌手。（公關提供）

驚喜釋出《輕重》MV送歌迷

蘇慧倫今年迎來出道第36年，繼去年發行第17張專輯《輕重》大受好評後，這次在2026 hito流行音樂獎以〈就說給我聽〉榮獲「2026 hito年度十大華語歌曲」，並拿下「hito STAR全能藝人」獎項肯定。蘇慧倫表示：「謝謝hito流行音樂獎 就說給我聽這首是告五人雲安寫的很謝謝他給我這首很有故事性跟情感張力的歌，讓我可以挑戰自己，謝謝製作團隊和所有工作夥伴，這首歌可以被大家聽見、喜歡，真的很開心，謝謝聽見這首歌的你們。」感性致謝之餘，上週更驚喜釋出敲碗已久的〈輕重〉MV當作專輯發行一年多後送給歌迷的貼心禮物。除了音樂交出漂亮成績單，由她主演的新戲《欠妳的那場婚禮》也將在6月20日於公視首播及Netflix全亞洲獨家上線；無論是在樂壇持續突破，還是在螢幕前展現爆發力演技，全方位展現她實力派全能藝人的天后光芒。

蘇慧倫出道36年，美貌依舊讓觀眾驚呆。（公關提供）

白安奪hito唱作歌手

白安去年發行第五張唱作專輯《星期八》，將那些沒說完的話都收進音樂裡，藉由明亮輕盈的電子聲響，一起走進日曆不存在的那一天，好好安放自己。今晚白安於2026 hito流行音樂獎榮獲「hito唱作歌手」大獎，白安開心表示：「非常謝謝hito也很謝謝hitFM，每次我發新專輯時都可以跟hitFM有一些特別的好玩的企劃合作，去年我發《星期八》專輯時我就有到hitFM當「星期八DJ」。這張專輯是我的第五張專輯，但它非常像我的第一張專輯，我一直都很喜歡電子音樂，這張專輯對我來說很像是很棒的一個新開始，謝謝大家！