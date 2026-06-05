鼓鼓呂思緯宣布7月18日開唱　大派福利親自為歌迷沖泡咖啡

鼓鼓呂思緯睽違三年發行個人第四張專輯《Vitamin G》，透過歌曲為歌迷注入滿滿能量，成為大家的情緒維他命！今天正式宣布將於7月18日晚七點，在台北信義香堤大道廣場免費舉辦《Vitamin G新專輯演唱會》，要用音樂為大家注入滿滿電力。



鼓鼓呂思緯宣布舉辦新專輯演唱會。（公關提供）

呂思緯重返信義香堤大道廣場開唱

值得一提的是，這也是鼓鼓終於重返信義香堤大道廣場開唱，為了這場演出，鼓鼓特別規劃了近一個半小時的精彩演出，不僅要把《Vitamin G》的新歌唱好唱滿，也會演唱多首陪伴歌迷一路走來的經典歌曲，新歌舊作雙重暴擊，邀請所有歌迷一起在7月18日引爆夏日最熱血的音樂派對！

呂思緯重返信義香堤大道廣場開唱。（公關提供）

六年前演唱會取消成遺憾

事實上，六年前鼓鼓曾計畫在信義香堤大道廣場舉辦《蟲洞》概念專輯演唱會，當時不僅樂手團隊早已完成排練，就連演出道具、舞台內容也都準備就緒，沒想到卻因疫情升溫，最終忍痛在演出前兩天宣布取消，成為他心中一直留有遺憾的演出。如今終於有機會重返信義香堤大道廣場，鼓鼓感觸特別深，他表示：「六年前沒能完成的約定，終於有機會在今年夏天實現了。」而這個場地也被歌手們稱為「幸運之地」，無論是蕭秉治以個人身份回歸的《凡人》專輯新歌演唱會，或是Energy睽違22年重返樂壇舉辦的限定簽唱會，兩場都曾在香堤大道廣場創下超過5000名歌迷到場支持擠爆現場的盛況！這次鼓鼓帶著全新專輯《Vitamin G》回到香堤大道廣場開唱，也讓這塊充滿回憶與意義的舞台，再度見證屬於他的音樂里程碑，鼓鼓說：「記得帶朋友、帶男朋友來，希望我們每次見面都可以成為彼此的能量！」

六年前演唱會取消成遺憾。（IG@gboyswag_official）

呂思緯將為歌迷親自沖泡咖啡

在7月18日《Vitamin G 新專輯演唱會》登場前，鼓鼓呂思緯也將於6月6日（六）下午三點前往高雄星巴克博愛華夏門市舉辦「Vitamin G 夏日咖啡好友會」。繼台北、台中兩場活動後，這次來到高雄，他將親自沖泡不同風味的咖啡特調，並帶來與前兩場不同的演出歌單，期待在咖啡香氣中與高雄歌迷近距離相遇。此外，隨著梅雨鋒面即將接近，鼓鼓也貼心準備了多把透明傘，希望為大家遮風擋雨，《透明傘守護計劃》集結由鼓鼓與歌迷共同手工佈置的透明傘，並將於誠品生活、QUEEN SHOP與ROBINMAY等限定門市設置擺放，開放大家自由取用，讓溫暖與善意在雨季中持續流動。

呂思緯將為歌迷親自沖泡咖啡（IG@gboyswag_official）