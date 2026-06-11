鄧紫棋申請啟德開騷被拒轉戰深圳　開Live安慰粉絲：我有自知之明

「巨肺天后」G.E.M.鄧紫棋的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會叫好叫座，去年8月她更創下歷史，成為首位登上啟德主場館連開5場的華語女歌手。原本傳出她計劃於今年9月重返主場舉行「返場」演出，怎料卻驚傳被啟德「請食檸檬」，氣得粉絲大罵！不過，向來霸氣的G.E.M.索性轉戰深圳，一口氣訂下超長檔期！



鄧紫棋去年8月在啟德主場館連開5場演唱會。（IG@gem0816）

鄧紫棋原本想重回啟德開騷卻慘遭「食檸檬」。（IG@gem0816）

香港主場申請失敗 反手包下深圳大運中心

網傳G.E.M.本有意申請9月4至7日的啟德檔期，但主場館有意將場地批給大型球賽，因而拒絕了其申請，因此引發大批粉絲的極度不滿。錯失香港主場後，G.E.M.團隊直接將巡唱移師鄰近香港的深圳大運中心體育場，更瘋狂訂下9月11日至10月4日逾半個月的超長檔期！

網民爆料已經申報深圳最終場。（Threads）

對於未能重返香港主場，G.E.M.早前在香港出席活動時無奈直認：「有申請過（啟德），但申請唔到場館呀！」她隨後更在網上開直播安慰粉絲：「關於『返場』的事，我們主動權並非太大，場館不好訂，不是我們想要去返哪些場就一定返到。其實有很多場數都很想『返場』，選擇場館已花了兩年時間，我有自知之明。」

鄧紫棋親證回港開騷無望。（微博@鄧紫棋的百寶袋）

鄧紫棋在網上開直播安慰粉絲：「選擇場館已花了兩年時間，我有自知之明。」（鄧紫棋直播影片截圖）

大馬站淚灑舞台！與「宿敵」茜拉一抱泯恩仇

雖然「回娘家」開騷受阻，但G.E.M.的海外巡唱依然叫好叫座。日前她在馬來西亞舉行《I AM GLORIA 2.0 吉隆坡返場》，現場更迎來了相交12年的馬國歌后Shila Amzah（茜拉）親自捧場。

G.E.M.日前在馬來西亞舉行《I AM GLORIA 2.0 吉隆坡返場》演唱會。（小紅書＠特高娛樂）

G.E.M.日前在馬來西亞舉行《I AM GLORIA 2.0 吉隆坡返場》演唱會。（小紅書＠特高娛樂）

G.E.M.在台上看見好友，忍不住帶淚剖白，回憶起2014年兩人一同參加內地王牌綜藝《我是歌手2》時的點滴：「很多人覺得我們在舞台上大打一架再比賽，但其實我們成了好朋友。」這番真情流露讓台下的茜拉也感觸落淚。完騷後，茜拉更特別到後台探班，兩人親密合照並上載至社交平台「開心Share」，力證姊妹情永不變。

馬來西亞茜拉來為鄧紫棋捧場。（小紅書截圖）

茜拉特別到後台探班，兩人一齊親密合照。（小紅書＠茜拉）

G.E.M.與茜拉兩人曾於2014年一同參加內地王牌綜藝《我是歌手2》。（小紅書＠茜拉）

除了茜拉之外，大馬站的觀眾席上還隱藏了另一個超級大彩蛋！

「仙氣女神」Cloud雲浩影被踢爆與富貴音樂人男友T-Ma（馬敬恆）秘密拍拖外遊，而兩人此行的甜蜜行程之一，正是化身小粉絲現身捧G.E.M.場。雖然戀情意外曝光，但被幸福滋潤的雲浩影仍在網上大方激讚：「演唱會很熱，可是超好看！」

「仙氣女神」Cloud雲浩影亦有現身鄧紫棋演唱會。（Threads影片截圖）

富貴音樂人男友T-Ma（馬敬恆）都有在熒幕上出現。（Threads影片截圖）