鄧紫棋申請啟德開騷被拒轉戰深圳 開Live安慰粉絲：我有自知之明
「巨肺天后」G.E.M.鄧紫棋的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會叫好叫座，去年8月她更創下歷史，成為首位登上啟德主場館連開5場的華語女歌手。原本傳出她計劃於今年9月重返主場舉行「返場」演出，怎料卻驚傳被啟德「請食檸檬」，氣得粉絲大罵！不過，向來霸氣的G.E.M.索性轉戰深圳，一口氣訂下超長檔期！
香港主場申請失敗 反手包下深圳大運中心
網傳G.E.M.本有意申請9月4至7日的啟德檔期，但主場館有意將場地批給大型球賽，因而拒絕了其申請，因此引發大批粉絲的極度不滿。錯失香港主場後，G.E.M.團隊直接將巡唱移師鄰近香港的深圳大運中心體育場，更瘋狂訂下9月11日至10月4日逾半個月的超長檔期！
對於未能重返香港主場，G.E.M.早前在香港出席活動時無奈直認：「有申請過（啟德），但申請唔到場館呀！」她隨後更在網上開直播安慰粉絲：「關於『返場』的事，我們主動權並非太大，場館不好訂，不是我們想要去返哪些場就一定返到。其實有很多場數都很想『返場』，選擇場館已花了兩年時間，我有自知之明。」
大馬站淚灑舞台！與「宿敵」茜拉一抱泯恩仇
雖然「回娘家」開騷受阻，但G.E.M.的海外巡唱依然叫好叫座。日前她在馬來西亞舉行《I AM GLORIA 2.0 吉隆坡返場》，現場更迎來了相交12年的馬國歌后Shila Amzah（茜拉）親自捧場。
G.E.M.在台上看見好友，忍不住帶淚剖白，回憶起2014年兩人一同參加內地王牌綜藝《我是歌手2》時的點滴：「很多人覺得我們在舞台上大打一架再比賽，但其實我們成了好朋友。」這番真情流露讓台下的茜拉也感觸落淚。完騷後，茜拉更特別到後台探班，兩人親密合照並上載至社交平台「開心Share」，力證姊妹情永不變。
除了茜拉之外，大馬站的觀眾席上還隱藏了另一個超級大彩蛋！
「仙氣女神」Cloud雲浩影被踢爆與富貴音樂人男友T-Ma（馬敬恆）秘密拍拖外遊，而兩人此行的甜蜜行程之一，正是化身小粉絲現身捧G.E.M.場。雖然戀情意外曝光，但被幸福滋潤的雲浩影仍在網上大方激讚：「演唱會很熱，可是超好看！」