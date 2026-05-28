鄧紫棋巡唱宣布九月深圳收官　親證回港無期：「申請唔到場館」

G.E.M.鄧紫棋的「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會官方宣布將於2026年9月在深圳舉辦終極收官站，而在目前曝光的行程中，由始至終都未見香港站的蹤影。鄧紫棋方隨後親自證實因「申請不到場館」而被迫放棄香港返場的加場策劃。

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驚爆9月深圳尾站後「回港無期」

G.E.M.鄧紫棋的「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會自開鑼以來風靡全球，無數歌迷一直苦候她衣錦還鄉回港開唱。然而，香港的粉絲日前卻迎來極度失望的消息。

據悉，該世界巡演目前已正式進入內地最後六站（包括廈門、杭州、天津等城市），官方亦陸續公布後續行程，並預告整個巡唱將於 2026年9月在深圳舉辦終極收官站。但在目前曝光的官方行程表中，由始至終都未見提及任何香港「返場」的加場安排，令不少本港樂迷大感揪心。

網民爆料已經申報深圳最終場。（Threads）

鄧紫棋親證「申請唔到場館」

正當大批歌迷紛紛猜測香港站是否會成為「壓軸驚喜」之際，鄧紫棋的相關帳號在回應歌迷千呼萬喚的詢問時，突然拋出震撼彈，正面回應表示：「應該沒有香港返場了，因為申請不到場館。」

據知情人士透露，主辦單位曾多次嘗試為香港站物色合適的場地，並曾積極與新落成的啟德體育園等大型場館接洽。可惜今時今日香港的演出場地檔期極度緊張，可謂「爭崩頭」，在遲遲未能成功申請到場館的情況下，團隊唯有無奈放棄香港站的策劃。