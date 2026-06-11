劉德華時隔15年再推演唱會典藏套裝　精心甄選三十首殿堂級金曲

劉德華去年完成的「今天…is the Day」巡迴演唱會，自開演以來風靡各地fans。去年一月，這場萬眾期待的巡迴演唱會圓滿收官，香港紅館最終站的精彩演出，為整輪巡演畫上圓滿句號。在最後一場演出中，華仔不捨現場每一位歌迷，許下約定，承諾將會盡快與大家再度相見，延續舞台之約。言猶在耳，華仔將在今年聖誕再度啟動新一次巡迴演唱會，兑現與粉絲的承諾，讓無數歌迷滿心期待。

劉德華將在今年聖誕再度啟動新一次巡迴演唱會。（公關提供）

劉德華時隔15年推出演唱會高清影音典藏產品

為留存巡演每一刻動人瞬間，回饋多年來不離不棄的歌迷，劉德華時隔15年再度推出演唱會高清影音典藏產品——《今天…is the Day 劉德華巡迴演唱會 (Blu-ray + 2CD)》，將2024至2025年香港紅館最終站的精彩演出完整收錄，精剪尾場精華片段，全方位還原現場出色的舞台、華仔與歌迷互動及深情演繹動聽的樂章，讓無法親臨現場的歌迷重温這晚精彩演出，也讓當晚到場的粉絲再度回味演唱會每一秒的難忘時刻，珍藏這份美好回憶。

劉德華時隔15年推出演唱會高清影音典藏產品。（公關提供）

珍藏版套裝全球僅此3333套

本次珍藏版套裝匠心打造、華仔親自監督，兼具視聽價值與收藏意義的重磅周邊。套裝為全球限量3333套，每套均配備獨立專屬流水編碼，獨一無二極具收藏價值。硬件配置奢華考究，包含1張高清藍光影碟、2張典雅玫瑰金珍藏版CD，碟面採用精緻玫瑰金工藝打造，質感高級十足，且全程德國壓制，工藝精湛、音質畫質極致還原，最大程度復刻現場原聲原景。

劉德華時隔15年推出演唱會高清影音典藏產品。（公關提供）

同時套裝附贈多重精美周邊福利，隨機附贈2張珍貴的演唱會幕後花絮彩照小卡，搭配一本56頁超厚精美現場寫真書冊，收錄巡演台前台下華仔未曝光的照片，透過照片再感受一次演唱會的氣氛及影像。

劉德華時隔15年推出演唱會高清影音典藏產品。（公關提供）

套裝精心甄選三十多首殿堂級金曲

影音內容上，套裝精心甄選三十多首見證幾代人青春的殿堂級金曲，囊括《一起走過的日子》《忘情水》《謝謝您的愛》《中國人》《笨小孩》《可不可以》等經典代表作。首首皆是時代金曲，句句承載青春記憶，高亢熱血、温柔深情輪番上演，完整復刻紅館終極場的完整歌單與演出氛圍，沉浸式重現巡演的熱血與感動。

據悉，這份誠意滿滿的演唱會典藏套裝，將在6月18日正式發行，而這一日恰逢劉德華歌迷會生日，以專屬儀式感回饋一眾忠實粉絲，意義非凡。時隔十五年的重磅迴歸、限量稀缺的典藏規格、滿載回憶的經典金曲，這套影音套裝不僅是一場演唱會，更是華仔與歌迷互功温情見證。