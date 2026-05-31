張德蘭演唱會圓滿成功官紳明星紛撐場　與劉德華合唱掀全晚高潮

實力派歌手張德蘭，為慶祝入行60周年，於昨晚假紅磡香港體育館舉行首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，一圓她多年來的紅館舞台夢，雖然上月她左肩不慎受傷，幸無大礙，兼且狀態大勇，整晚邊唱邊跳，盡顯唱功。演唱會驚喜連連，汪明荃、黎耀祥、區瑞強齊相助當嘉賓，Encore時，劉德華更驚喜現身掀起幕幕高潮。

張德蘭首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》昨晚舉行全場爆滿。

從張圓圓到張德蘭 出色唱功從未改變

張德蘭昨晚身穿粉紅色舞台服以一曲《伴我高聲唱》為演唱會揭序幕，獻唱《台上台下》一曲後，她跟觀眾分享感受：「好多謝大家，真係好感動。因為冇喺台上做演唱會已十幾年，好開心大家重記得我、支持我、鼓勵我。」她表示早前跌倒左肩甩骹，好彩不幸之中大幸，她都借此機會多謝關心她的朋友。她笑問：「我跳舞ok嘛？時間過得快，由張圓圓第一日踏足舞台開胎，到今日的張德蘭已60年，還好，我個樣冇乜變嘛？哈哈！冇變就呃你，我而家豐滿咗少少、成熟咗少少，但有一樣冇乜變，就係我把聲。」德蘭緊接唱出當年她首次在荔園唱的《高山青》，中氣十足，技驚四座。之後獻唱的《今天不回家》及恩師顧嘉煇寫的第一首作品《郊道》等極考唱功的金曲，她的歌聲讓全場觀眾報以熱烈掌聲。

張德蘭開騷前一個月受傷，雖未完全康復，幸未有影響她昨晚落力演唱，狀態大勇 。

與區瑞強合作最多 黎耀祥笑指有如綠悠咭聚會

張德蘭在圈中有不少好友，昨晚驚喜重重，首先是區瑞強現身與德蘭合唱《問》，二人合作多年亦份屬好友。區瑞強說：「我同德蘭青梅竹馬，但冇Frankie（德蘭老公楊偉誠）咁好彩，佢好快做咗少奶。後尾好多聽眾叫我搵德蘭再唱歌，終於說服咗佢地，我哋合作咗六張唱片。」

「視帝」黎耀祥與德蘭合唱《默默無言》，並擔任讀白。二人原來曾在內地一齊登台，祥仔感謝德蘭請他做嘉賓，作為演員好榮幸有機會在紅館唱歌。德蘭大讚祥仔靚仔、聲正、演戲又正。祥仔笑說：「有幾正呀，我攞咗樂悠咭喇！」德蘭笑言不怕，台下很多觀眾都有樂悠咭，祥仔抵死回應：「今晚咪樂悠咭同學聚會？」惹來全場大笑。德蘭表示最愛看祥仔的《大太監》，祥仔鬼馬笑說：「你咁重口味，咁鍾意睇太監，我冇做太監好耐喇！」

區瑞強與張德蘭合唱《問》，他揚言跟德蘭是青梅竹馬，兩人曾合作出過6張專輯。

黎耀祥與張德蘭合唱《默默無言》並擔任讀白。原來兩人曾在內地一齊登台。

與汪明荃再組「四朵金花」感觸只能「隔空」合唱

由張德蘭、汪明荃、肥姐沈殿霞及王愛明組成「四朵金花」堪稱經典，演唱會上都播出當年「四朵金花」的演出片段。阿姐現身與德蘭一齊與熒幕上已故的肥姐及未有到場的王愛明「隔空」合唱。阿姐說：「以前將最難唱都交晒比德蘭，明明(王愛明)就設計服裝，我就教跳舞，肥姐就指揮我哋，睇晒我哋所有嘢。」

阿姐與德蘭再合唱當年「四朵金花」曾灌錄過的《世界真細小》，阿姐及後再獨唱《勇敢的中國人》，她表示看到以前的片段，都十分感觸。

張德蘭與汪明荃再組「四朵金花」。

德蘭獻唱新歌《惜緣》、《記親恩》全場燈海伴隨

張德蘭亦獻唱了新歌，她指現在做新歌不容易，但很多謝身邊多年來有一班恩師及好朋友，像黎小田、顧嘉煇、盧國沾、鄭國江等，多謝他們打造了今天的張德蘭。說到此，她已忍不住哽咽，唱到《惜緣》、《記親恩》時，德蘭看到熒幕上的舊照，滿是感觸。她表示不論朋友親人，都是有今生未必有來世，所以很珍惜身邊朋友，全場觀眾亮起手機燈，現場一片燈海，場面感人，德蘭亦忍不住落淚。

在唱出最後一首歌《網中人》前，德蘭特別感謝丈夫楊偉誠支持，Frankie亦上台獻花，今年亦是二人結婚38周年。她感謝丈夫鼓勵，提她不要緊張，要享受每首歌。

張德蘭與丈夫楊偉誠 (Frankie) 出名是恩愛夫妻，Frankie上台獻花吻賀太太。

張德蘭與丈夫楊偉誠 (Frankie) 出名是恩愛夫妻，Frankie上台獻花吻賀太太。

天王劉德華帥氣現身 全場驚喜哄動

Encore環節，驚喜再出現。身穿白色長衫的劉德華現身與德蘭合唱《情義倆心堅》，全場歡呼。加上熒幕上《神鵰俠侶》的電視片段，勾起無限回憶。華仔忍不住向德蘭說：「你好勁呀！」德蘭坦言最初怕食「檸檬」，故由監製出面聯絡，估不到華仔一口答應。華仔說：「我點可以唔黎，因為我第一首歌《神鵰大俠》係同德蘭一齊，先有機會出到唱片。」華仔都即席清唱。他笑說：「我由八點聽到你哋一路跟住唱到而家，好勁。我演唱會你哋嚟唔嚟睇呀？」他之後再送上一曲《掌聲響起》，因為每位藝人都要掌聲。

劉德華拖住張德蘭合唱《情義倆心堅》，掀起高潮。

劉德華在台上表示他人生第一首歌是收錄在張德蘭專輯內，是德蘭令他有機會出唱片

張德蘭承諾觀眾: 「有你地支持 我一定唱落去!」

張德蘭在尾聲剖白心聲，她坦言最初決定開騷，都擔心門票銷量，幸好開賣後很快售罄。雖然內心不捨，但相信天下無不散之延席，有大家支持會好好唱下去。最後德蘭獻上一曲《相識也是緣份》，全場跟她大合唱，為演唱會劃上完滿句號。

官紳藝人捧場者眾 台下同樣星光熠熠

昨晚不少官紳藝人捧場，包括:財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、現任行政會議召集人葉劉淑儀、立法會議員霍啟剛、孫國林、薛家燕、尹光、黃淑儀、林超賢、方力申、蔡一傑、梁非同、歐信希、劉家豪、梅小菁夫婦、車淑梅夫婦等。