劉德華任嘉賓助陣張德蘭演唱會　朱麗蒨攜14歲女兒低調現身力撐

資深歌手張德蘭為慶祝入行六十周年，首度於紅磡香港體育館舉辦個人演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》。演唱會安可環節，劉德華以壓軸嘉賓身份登台助陣，與張德蘭一同合唱《情義兩心堅》，瞬間將全場氣氛推向高峰。劉德華的太太朱麗蒨與14歲的女兒劉向蕙（Hanna）亦現身現場為爸爸打氣。

劉德華拖住張德蘭合唱《情義倆心堅》，掀起高潮。

劉德華妻子與女兒低調現身現場

從現場相片可見，朱麗蒨與女兒劉向蕙全程戴上口罩，低調坐於觀眾席前排。現年14歲的劉向蕙簡單的束起頭髮，身著一件寬鬆的外套。儘管有口罩遮掩，但仍能看見她一雙靈動的眼睛以及立體的五官，完美遺傳了媽媽的優秀基因。整場演唱會當中，劉向蕙大多數時間都安靜的陪在媽媽身邊，當爸爸劉德華在台上表演時，她便舉起手機為爸爸錄影留念，場面十分溫馨。

劉德華妻子與女兒低調現身現場。（網上圖片）

劉德華妻子與女兒低調現身現場。（網上圖片）

劉德華妻子與女兒低調現身現場。（網上圖片）

60歲朱麗蒨狀態獲網民大讚

早前有網民在超市偶遇朱麗蒨，當日她戴上口罩，打扮十分樸素，專心在超市內挑選保溫盒與水果，身邊僅有一名外傭陪同。從流出相片可見，年屆60歲的朱麗蒨皮膚仍然白皙緊緻，一頭濃密烏黑長髮格外吸睛，不少網民紛紛大讚她保養得宜「根本不像60歲」，甚至有網民形容其「保養得像少女」。