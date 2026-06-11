張蔓姿與黃曉暉聯手編曲《只要一起不守本分》　邀歐鎮灝拍新歌MV

張蔓姿Gigi推出新歌《只要一起不守本分》，新歌由Goro Wong作曲及監製，林詠成填詞，並由Goro Wong聯同Gigi共同編曲。Gigi希望透過這首歌傳遞「Risk is better than regret」的生活態度，鼓勵大家不要因為旁人的聲音而留下遺憾。今次MV找來歐鎮灝George演男主角，Gigi亦有分享今次MV男主角找來George原因：「我之前睇《那年盛夏 我們綻放如花》覺得佢嘅演技好好，再加上今次呢首歌嘅男主角我覺得係要有一種『不守本分 』 嘅vibe，所以今次就搵佢啦！哈哈！」

張蔓姿Gigi推出新歌《只要一起不守本分》。（IG@gigiicheung）

MV最難忘即興十指緊扣跳舞

提到MV拍攝趣事，Gigi認為其中一場即興二人十指緊扣跳舞，播著喜歡的歌曲隨歌起舞感覺很好玩！George則表示最難忘又狼狽的是瘋狂跑步：「因為我哋要用一個好開心嘅狀態去跑，但係又要跑得好快同時間又要就住cam man，我覺得好刺激！」

二人十指緊扣跳舞。（《只要一起不守本分》MV截圖）

二人自封「Double G」想做Trap音樂

問到二人將來會否有機會合作推出歌曲，George表示絕對希望和Gigi有歌曲上的合作：「因為我覺得大家都有共同興趣，都想做一啲Trap嘅野，所以希望可以嚟緊真係有一首歌可以合作，然後再一齊拍MV！」Gigi亦表示認同：「我都想做Trap（ 嘅音樂）㗎！其實我哋係『Double G』 喎！Double G做Double Trap！哈哈！！」

George表示絕對希望和Gigi有歌曲上的合作。（訪問影片截圖）

張蔓姿想透過作品感染別人

Gigi認為「不守本分」的愛情是需要不顧一切，只要認定自己喜歡的人就應該不顧一切地去愛 ！她認為最浪漫的「不守本分」愛情故事是《鐵達尼號》及《羅密歐與朱麗葉》她說：「因為他們也是不顧一切地去愛，眼裏只得對方，我覺得係超級浪漫！我覺得只要大家相愛，就唔需要俾世界太多框架同標籤限制住。」她亦有分享現階段與歌詞中所提及「對得起年輕」的決定是成為一位歌手：「我覺得係一件好有意思嘅事，因為自己本身都好鍾意音樂，亦都好想透過自己嘅作品同創作嘅歌曲去感染別人，我希望越嚟越有更加多好嘅作品可以同大家connect！」