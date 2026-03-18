周杰倫曝新專輯內幕　讚張學友給靈感　全因在香港發生「1奇事」

天王周杰倫相隔3年8個月發片，以12首全新創作歌曲及特別收錄給歌迷的禮物《聖誕星》，共計13首歌曲集結成最新專輯《太陽之子》，首波同名主打《太陽之子》MV長達6分58秒，而這次的專輯名稱竟來自另一位天王張學友親自取名。



《太陽之子》是歌神張學友對周杰倫的暱稱與認證，2023年5月周杰倫在香港舉行「嘉年華」演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了。

天王周杰倫相隔3年8個月發新專輯《太陽之子》，這次專輯名稱竟來自另一位天王張學友親自取名。（Instagram@jaychou）

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張學友特地送上印有《太陽之子》的芒果與手寫卡片，幽默認證周杰倫的幸運如同《太陽之子》，周杰倫感動的表示自己「心裡出太陽了」，並打趣說《太陽之子》這個稱號他拿走。

《太陽之子》遂成為周杰倫最新專輯的名稱，他也喊話：「正能量繼續炸開！」在專輯推出之前，從18日至23日每天都有不同內容的預告曝光，首支預告裡，粉絲已可以感受到濃烈的藝術氣息，他新專輯裡的每一首歌，宛如畫框中一幅幅不同風格的畫作，他以嶄新的聲線，描繪出心中最燦爛多變的陽光。

專輯封面的場景是在巴黎的一座教堂Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc拍攝，它同時也是MV場景之一，這座教堂目前是一個空的場地，可以租借用來辦展覽、攝影之用，MV工作團隊考究了19世紀的陳設美術，將它打造成符合腳本的氛圍，加上是在夜間拍攝，所以出動9台大吊車在外面打燈，只為了打亮教堂的玻璃，呈現出懸疑暗黑的氛圍。

周杰倫近來常在自己的社群平台與歌迷分享新專輯的進度，在所有歌曲都錄製完成後，他也與歌迷分享他的心情：

上次發專輯是2022年，並不代表這張專輯我寫了3、4年，這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。

如今作品完成，他開心的說：「最後要慶祝的是……終於誕生了，爽！」

《太陽之子》將於3月25日全球數位發行，4月10日實體專輯取貨。19日下午1點專輯預購全面開啟。而周杰倫所屬杰威爾音樂3月24日下午1點將在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦周杰倫《太陽之子》MV全球首映＆專輯記者會，屆時周杰倫也將與媒體、歌迷朋友分享新專輯及最新MV的創作點滴，現場將限量開放100位歌迷朋友一同進場參與。

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