劉憲華HENRY演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

劉憲華 HENRY《ENJOY THE SHOW 華麗憲場世界巡迴演唱會》將於2026年8月1日(星期六)在銀河綜藝館舉行，會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會海報。（FB@Golden Deer Jr Entertainment）

劉憲華 HENRY演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年8月1日(星期六)

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 1688/1288/888/688

劉憲華 HENRY演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：2026年6月23日（星期二）

公開開賣時間：下午3時正

劉憲華 HENRY演唱會2026澳門 | 座位表

座位圖僅供參考，主辦方有權更改票價，座位編排以及數目。

劉憲華HENRY演唱會座位表。（Cityline）

劉憲華 HENRY演唱會2026澳門 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。