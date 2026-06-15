阿Mo李啟言MIRROR演唱會工傷致癱　前僱主舞館需賠償629.1萬

舞蹈員阿Mo李啟言在2022年7月，在男團MIRROR的紅館演唱會中表演時，遭下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷，他向當時的僱主「舞館」作工傷賠償，法庭早已裁定舞館需作賠償，阿Mo早前曾就評定金額的聆訊作視像作供，並稱他現生活需人照顧，又透露他任舞蹈員時的月薪約為6.3萬元。法官羅麗萍今(15日)就工傷索償的賠償金額下判辭，裁定阿Mo可獲629.1萬。



申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司。答辯方一直缺席聆訊。意外發生於2022 年 7 月 28 日，李當時受僱於舞館，他當時27歲，表演時發生意外，傷及脊椎致四肢癱瘓。

李啟言（阿Mo）原是一名舞蹈員，因墮屏幕意外，令他脊椎嚴重受傷，致四肢癱瘓，現在生活仍需人照顧。（羅乃萱Facebook圖片）

李啟言早前有在社交媒體透露，他正學習駕駛電動輪椅。（IG＠momo.lky）

李另向藝能及結構工程師等12單位索償

李除了向僱主舞館作工傷索償外，去年7月亦入稟高等法院，向涉演唱會製作工程等的12個單位索償，包括：負責舞台設計的藝能工程有限公司、廣域策劃有限公司；負責機械工程的協興隆舞台工程有限公司、聯和專業服務有限公司、Lo Chung Kai Kenneth and Yiu Yuk Ying trading as C.A.N.I），康文署外聘審核工程的結構工程師：輝固(香港)工程顧問有限公司，及康樂及文化事務署署長。

被告亦包括安裝鐵架的東莞市銚龍

另外亦有控告負責安裝鋼索鐵架等工程的：東莞市銚龍舞台製作有限公司（Dongguan Yaolong Stage Production Co., Ltd.），及控告后會館廣告製作有限公司、舞館有限公司、香港創科媒體製作有限公司，及屏幕供應商：In Technical Productions Limited（ITP）等。李共分3案入稟高院索償，根據司法機構網頁資料，該3宗暫未有排期聆訊。

意外發生經過：

男團MIRROR在2022年7月在紅館舉行演唱會期間，發生嚴重意外，舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR在2022年7月在紅館舉行演唱會期間，發生嚴重意外，舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR在2022年7月在紅館舉行演唱會期間，發生嚴重意外，舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR在2022年7月在紅館舉行演唱會期間，發生嚴重意外，舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

7月28日，人氣男團MIRROR的演唱會出現嚴重事故，一塊懸掛在舞台上方的大型LED屏幕墮下，壓倒至少2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）嚴重受傷，留醫深切治療部。（勞顯亮攝）

舞館在工傷索償案一直未有回應

李在意外後，先向他當時的僱主舞館索償，但舞館一直未就這宗索償案應訊，亦未作任何回應，故法庭早前已裁定李在「非正審判決」下勝訴。李隨後向辯方送上傷勢的文件，該些文件亦被退回，法官認為舞館刻意逃避責任，故在辯方缺席下進行。

阿Mo的父親李盛林牧師，在事發後一直以代禱信形式，向公眾交代其子的情況，然而他卻在2026年4月突然離世，法庭亦有接納他早前所作供詞。（YouTube@健康嗎 Health Code）

李盛林牧師今年4月25日因病離世，享年71歲李盛林，他的長子手捧父親遺照準備登上靈車。（黃寶瑩攝）

李盛林牧師聆訊前逝世 官接納其書面供詞

李父李盛林牧師，原本亦是證人之一，惟他在2026年4月不幸逝世，法庭亦有接納他就其子的傷勢及護理情況的供詞。

阿Mo亦有視像作供指生活需人照顧

阿Mo李啟言本人在上月的聆訊中，亦在母親陪同下以視像形式作供，並提及他當舞蹈員期間，很多工作都以口頭安排，以支票及自動轉帳等形式支付。他在2022年8月的收入突然增多，李解釋，因為該月份收到了早前演唱會的全部收入。李又稱他聲稱平均每月6.3萬元，李提及他的部分工作以現金支付，故未全部存入銀行，無法確認準確金額。

案件編號：DCEC338/2024