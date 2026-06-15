BTS演唱會搶飛難｜消委會收66宗投訴內地客佔多　向票務平台了解

【 BTS門票／hk ticketing快達票／消委會】著名韓國男團BTS世界巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》門票近日開售，惟大批歌迷稱不論是優先購票或公開發售渠道，均未能成功購票。有歌迷指公開發售期間購票，彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼長達50個字，亦有指透過VPN以中國內地或韓國地區的進入網頁，可成功購票。快達票澄清系統「一視同仁」，無分網絡地域，又否認設置任何專屬購票密碼。



消委會表示，截至今早（15日）9時接獲66宗投訴，21宗為本地消費者，42宗為內地。消委會上星期已聯絡相關票務平台了解事件，並會繼續關注事態發展。



BTS演唱會。（IG@livenationhk）

有歌迷3日均未能成功購票

《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》香港站將於明年3月一連3日在啟德體育園舉行，門票分三日發售。首輪登記成為「ARMY MEMBERSHIP」優先購票，第二輪Trip.com和Live Nation會員優先購票，第三輪則為門票公開發售。不過，有不少歌迷反映，多個「回合」都未能成功購票。

首輪門票率先在6月9日、開放予已在Weverse平台登記成為會員的歌迷搶購。有歌迷早前在Weverse Shop平台花費17.88美元（折合約140港元）元登記成為會員（ARMY Membership），並在門票開賣時間進入快達票網站，惟填妥會員號碼後卻未能購票，輪候約一小時後，她始從網上得知門票售罄。6月10日第二輪門票開售，該歌迷稱已登記成為Live Nation會員並到快達票網站購票，惟網站一度癱瘓，最終未能購票。

多於一名歌迷在社交平台表示，購票期間突然彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼更長達50個英文字母及數字，懷疑主辦方將「專屬門票」預留給不明人士。（網上圖片）

頁面彈出指示填「專屬購票密碼」 歌迷用VPN中韓進入成功購票

事件惹來大批歌迷不滿，質疑門票遭黃牛黨搶購一空。多於一名歌迷在社交平台表示，公開發售期間購票時，突然彈出頁面指示其輸入「專屬購票密碼」，密碼更長達50個英文字母及數字，懷疑主辦方將「專屬門票」預留給不明人士。另有成功購票的歌迷在社交平台分享道，使用中國內地或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。

有成功購票的歌迷在社交平台分享道，使用中國或韓國地區的VPN後，頁面更為流暢，而且成功購票。

消委會接獲66宗投訴 42宗為內地客

消委會表示截止今日（15日）早上9時共接獲66宗有關投訴，21宗來自本地消費者，其餘45宗來自非本地消費者，當中42宗為內地消費者。由於個案均與投訴人未能成功購買門票有關，因此未有實際交易及涉及金額。消委會上星期已聯絡相關票務平台了解事件，並會繼續關注事態發展。

快達票：系統「一視同仁」無分網絡地域 無設專屬購票密碼

快達票上周四（11日）在Facebook表示，作為專業的售票平台，其系統能有序地處理高流量。面對來自全球各地的龐大購票需求，其系統「一視同仁」，無分網絡地域。

快達票上周五（12日）再澄清，除了ARMY Membership會員優先訂票外，並沒有就該演唱會設置任何專屬購票密碼。就個別用戶反映在公開售票期間短暫出現的提示，快達票高度非常重視事件，邀請客戶提供詳細資料，並將積極跟進。