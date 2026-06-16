BigBang演唱會2026韓國｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

BigBang《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》韓國演唱會將於2026年8月21日-23日(星期五-日)在Goyang Stadium高陽體育館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

演唱會海報（IG@bigbang_2xx6）

BigBang演唱會2026韓國 | 詳情

演唱會日期：2026年8月21日-23日(星期五-日)

演唱會時間：暫未公佈

演唱會地點：高陽體育館

門票價錢：暫未公佈

BIGBANG出道20週年。（網上圖片）

BigBang演唱會2026韓國 |官方會員預售登記

購票詳情與登記網址：Bigbang

登記時間：6月15日（一）早上11時-6月17日（三）晚上23時59分（KST）

會員預售登記：6月23日（二）早上9時-6月24日（三）晚上23時59分（KST）

BigBang演唱會2026韓國 | 會員優先購票

BigBang演唱會2026韓國 | 韓國優先購票

優先訂票渠道：Coupang Play

門票發售時間：6月24日（三）早上7時-晚上23時59分（KST）

BigBang演唱會2026韓國 | 海外優先購票

優先訂票渠道：Nol Ticket

門票發售時間：6月24日（三）早上8時-晚上23時59分（KST）

BigBang演唱會2026韓國 | 公開售票

公開發售平台：Nol Ticket/Coupang Play

公開開賣日期：2026年6月25日（四）

公開開賣時間：下午7時正（KST）

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優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年6月15日至6月30日6PM

BigBang演唱會2026韓國 | 座位表

座位圖僅供參考，實際以官方發佈為准。