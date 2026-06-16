CLC權恩彬宣布退出演藝圈回歸普通人　8月香港騷將成演藝生涯終點

韓國女團CLC成員權恩彬今日（16日）突然在社交平台上發表長文，透露在經歷長期的深思熟慮後，決定結束約10年的演藝生涯，回歸普通人的生活，令大批粉絲感到震驚與不捨。



CLC權恩彬宣布退出演藝圈。（IG@superb_ean）

權恩彬是韓團CLC的成員。（資料照片）

發長文吐心聲痛訴多年空虛與不安

權恩彬在文中直言，回顧過去的演藝生活，內心充滿了痛苦與掙扎。她寫道：「回首過去，我發現比起對工作的熱愛，我大部分的時間都飽受對現在和未來的空虛與不安所折磨。」她亦坦言自己過去面對負面情緒只是在不斷逃避和宣洩，度過了一段令人遺憾的時光。

權恩彬發長文吐心聲。（IG@superb_ean）

CLC權恩彬表示過去的演藝生活，內心充滿了痛苦與掙扎。（IG@superb_ean）

面對過往的低潮，權恩彬對自己過去的狀態感到無比遺憾，並透露將會重新出發：「過去幾年來，我將寶貴的時間浪費在對我毫無益處、毫無意義的事情上，以及那些徒具外殼、毫無營養的人際關係中。」她強調現在決定放下所有負面情緒，往後「一概不再接受任何私人聯絡和提問」。

CLC權恩彬宣布退出演藝圈。（IG@superb_ean）

以八月香港演唱會作為演藝生涯終點

至於粉絲最關心的後續行程，權恩彬表示：「接下來，在完成先前已預定好的CLC海外團體行程後，我將正式結束所有的演藝活動。」據悉，CLC將於8月29日及30日在香港分別舉辦演唱會和粉絲見面會，這兩場活動將正式成為權恩彬在演藝圈的告別舞台，此後她的演藝活動也將畫下句點。