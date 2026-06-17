XiX七月香港戶外首開騷！Crystal為靚絕食上陣　Kiele寫稿為控場

今年夏天演唱會一浪接一浪，組合XiX宣布將於7月18日，於西九文化區Backyard@ AXA WONDERLAND首次舉行個唱《Backyard Live: XiX「微笑擊敗全世界」》！



「微笑擊敗全世界」演唱會海報（公關提供）

Crystal笑言為演唱會「絕食」上陣

為籌備呢次演唱會，眾成員表現得非常興奮，Crystal更笑言「絕食」上陣：「今次係我哋 XiX 第一次搞騷，所以大家都緊張到『爆炸』，我最擔心到時啲衫會點、會唱咩歌等等。為咗保持完美聲線，依家開始要戒零食，務求到時以最佳狀態見大家！」

而另一成員Charlotte就話為咗呢次演唱會，搏命練習：「因為我擔心現場會緊張到腦海一片空白，所以要搏命練習希望上到台所有野都可以順順利利，總之所有影響演唱會表現嘅因素，我都會超級小心準備！」

Crystal笑言為演唱會「絕食」上陣。（公關提供）

Kiele認真「寫稿」為控場

Kiele表示唔敢放鬆，要「寫稿」度對白比眾隊員：「因為佢地成日亂講嘢，或者企咗喺度唔知講乜嘢，我真係懷疑當日會發生呢一啲情況，都係寫清楚『對白』比大家，如果唔係真係控制唔到台上會發生咩事！」

Kiele認真「寫稿」為控場。（公關提供）

Caitlin、Kiele求加飛遭經理人無情拒絕

Caitlin和Kiele都表示忙「撲飛」，未開售已處理票務：「因為 Backyard@AXA WONDERLAND係超級近距離嘅場地，加上我哋係組合，內部啲飛都唔夠，我哋問緊有冇方法買多啲，點知經理人叫我哋自己上網搶！」