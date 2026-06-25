葉振棠七月尖沙咀文化中心連開兩場騷　自爆每日堅持練歌提升記性

撰文：河伯
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殿堂級歌手葉振棠將於7月20-21日(星期一及二)一連兩晚，假座尖沙咀文化中心音樂廳舉行《棠哥•歌緣續心中情演唱會》，他更邀請了龍婷和劉可為特別嘉賓。

葉振棠 《棠哥•歌緣續心中情演唱會》。（公關提供）

葉振棠每日堅持練歌一至兩個鐘

棠哥表示唱了這麼多年歌，當中不少經典作品更已唱至滾瓜爛熟，但他每次出Show前心情也帶著期待，期待能把最好的表演帶給觀眾，也期待聽到觀眾因享受他的演出而發出的熱烈掌聲，他續說：「現時每天我仍堅持練歌一至兩小時，因為練歌既可提升記性，更可藉着丹田運氣時改善呼吸習慣，這就有如不知不覺做了接近兩小時運動，強身健體之餘頭腦也變得格外清醒。」

殿堂級歌手葉振棠7月20-21日尖沙咀文化中心音樂廳舉行 《棠哥•歌緣續心中情演唱會》。（公關提供）

龍婷已向監製申請望與葉振棠合唱

今次《棠哥•歌緣續心中情演唱會》特別嘉賓龍婷說：「棠哥實在有太多經典金曲，我仍記得2023年曾經和棠哥一起參與《煇黃演唱會》，雖然那次是同場不同台，但能夠非常近距離欣賞棠哥的精彩演出，我從中學到很多唱歌的技巧，讓我終身受用，所以我已向監製申請希望今次能有機會和棠哥合唱，如成事將會是我的成就解鎖。」另一位嘉賓劉可則表示棠哥非常願意給後輩機會，「很感激棠哥之前肯讓我這個後輩和他合唱《難為正邪定分界》，我仍記得那次演出開始時手心全是汗，但棠哥在台上的獨特魅力讓我漸漸穩定下來，最終能發揮正常水準完成這次合唱，相信很多歌迷和我一樣非常期待7月文化中心棠哥這兩場演唱會。」

特別嘉賓龍婷。（公關提供）
特別嘉賓劉可。（公關提供）
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