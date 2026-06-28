譚維維《聲聲世世》音樂會登陸香港　西九戲曲中心演繹非遺神話

《譚維維「聲聲世世」風起八方劇場音樂會》將於8月1日晚上8時正在西九文化區戲曲中心大劇院舉行。作為亞太巡演季的關鍵一站，香港站不僅是一場備受國家級重點項目認可的文化盛宴，更將為香港觀眾帶來融合上古神話與非遺音樂的視聽體驗。

《譚維維「聲聲世世」風起八方劇場音樂會》海報（官方圖片）

譚維維「聲聲世世」劇場音樂會首度唱響香港

自2025年10月於北京中央歌劇院首演後，譚維維這場音樂會已走過多個城市，獲得廣泛關注。巡演足跡先後踏足山城重慶，作為第十四屆中國藝術節特邀展演劇目，在重慶大劇院引發熱烈；今年5月，巡演於「百戲之祖」崑曲的發源地江蘇崑山啟程，將江南文脈與現代音樂交織；隨後登陸澳門的百老匯舞台唱響。及至今年8月音樂會巡迴至香港，將這份獨特的音樂作品呈現給本地觀眾。

《譚維維「聲聲世世」風起八方劇場音樂會》已走過多個城市，獲得廣泛關注。（官方圖片）

西九戲曲中心大劇院展現非遺音樂之美

「聲聲世世」是譚維維歷經十年田野采風後的深情回望與集中呈現。音樂會以「風」為追尋者，遊走於八方山海，結構上分為「混沌」、「山海」、「人捺」、「大荒」四個篇章，共演繹十七首作品。從《涿鹿之戰》的中國打擊樂器，到《川江號子》的琵琶與古箏，再到《烏蘭巴托的夜》的馬頭琴，音樂會採用一套混合編制的多元體系，凸顯中國音色的獨特魅力。譚維維將以深厚的演唱功底，在民族、搖滾、流行與原生態唱法中自如穿梭，將華陰老腔、川江號子、彝族高腔等非遺元素融入當代樂思，實現傳統與現代的地道對話。音樂會已入選文化和旅遊部「新時代系列藝術創作工程」及國家藝術基金大型舞台劇和作品資助項目。

「聲聲世世」是譚維維歷經十年田野采風後的深情回望與集中呈現。（官方圖片）

香港站演出的另一亮點，在於譚維維深厚的文化內涵。主創團隊相信，非遺文化、民族文化、傳說與神話的本質是生命的支撐力量，凝聚著中華民族的文明與創造力。音樂會旨在珍視非遺傳統，讓民族文化、上古神話的生命力與民族精神在現代聲音語彙中生生不息，讓當代聽眾從中獲取來自民族精神深處的飽滿力量。