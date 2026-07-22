i-dle演唱會2026澳門加場｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

i-dle Wold Tour《Syncopation》演唱會將於2026年8月29日（星期六）及8月30日(加場)在銀河綜藝館舉行，會在Neverland Membership Presale優先開賣門票，並會在Galaxy Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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演唱會海報。(IG@imemacau)

i-dle演唱會2026澳門 | 加場詳情

演唱會日期：2026年8月29日（星期六）及30日(加場)

演唱會時間：8月29日7pm；8月30日6pm

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：

-澳門幣1,999元 VIP L/ R *STANDING (INCLUDE SOUND CHECK EVENT)

-澳門幣1,999元 PLATINUM SEATED

-澳門幣1,599元 CAT 1 SEATED

-澳門幣1,299元 CAT 2 SEATED

-澳門幣999元 CAT 3 SEATED

-澳門幣699元 CAT 4 SEATED

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i-dle（IG@i_dle_official）

i-dle演唱會2026澳門加場 | Neverland Membership優先購票

優先訂票渠道：銀河票務,FANTOPIA，大麥APP

門票發售日期：2026年7月22日

門票發售時間：中午12時-晚上7時

限購:4張

*無論您是否申請了首場(8月29日)演出的預售, 都需要在Berriz另行申請末場(8月30日)演出的預售

i-dle演唱會2026澳門加場 | 公開發售

公開發售平台：銀河票務，FANTOPIA，大麥APP

公開開賣日期：2026年7月23日

公開開賣時間：中午12時起

限購:4張

i-dle（IG@i_dle_official）

i-dle演唱會2026澳門 | 座位表