說唱巔峰對決2026｜參賽完整名單+開播/更新時間+每期演出歌單

內地綜藝節目《說唱巔峰對決2026》，是愛奇藝推出的華語樂壇頂尖說唱歌手競演節目，由嚴浩翔、謝帝組成節目巔峰賽事組。節目打造華語說唱頂級競技盛宴，全面升級賽制與舞台呈現，通過極致視聽語言和真實創作故事，展現最純粹、多元的Hip-hop文化內核，讓說唱成為年輕一代表達態度、記錄時代的文化載體。

說唱巔峰對決2026海報。（weibo@說唱巔峰對決2026）

《說唱巔峰對決2026》播出更新時間丨最新追綜日曆

綜藝《說唱巔峰對決2026》由2026年6月27日中午12時播出先導片，每周六晚上18點，及周日中午12點在愛奇藝平台齊更新。

追綜日曆。（weibo@說唱巔峰對決2026）

《說唱巔峰對決2026》丨參賽名單

巔峰Rapper：艾熱AIR、BrAnTB白景屹、布瑞吉Bridge、貳萬、功夫胖KUNGFU-PEN、黃旭BooM、ICE楊長青、李爾新、PACT派克特、盛宇D-SHINE、VaVa娃娃、早安。

攀登Rapper：AThree、彈殼、輝子、加木、KKECHO陳欣瑤、李大奔BENZO、李斯丹妮、Melo墨龍、那奇沃夫、RANZER葉澤潤、Rapeter吳嘉軒、SHarK米爾艾力、Top Barry、Vinz-T徐贏、翁傑Winjay、王一珩OneSD、新秀、Yamy郭穎。

（按AKA首字母排序）

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《說唱巔峰對決2026》丨每期演出歌單

第一期：