JC陳詠桐與施匡翹首度攜手開騷　門票開售大送親筆簽名合作CD

撰文：河伯
出版：更新：

《JZ Society 桐翹社 Mini Concert》，將於今年8月7日晚上8時假東蒲胡李名靜體育館舉行。JC陳詠桐與施匡翹（Zaina Sze）首次攜手舉辦聯名Mini Concert，除了將帶來多首人氣作品外，更會首次公開演繹全新合作歌曲，勢必為樂迷帶來一場充滿驚喜的音樂盛宴。

JC陳詠桐、施匡翹首度聯名開騷。（公關提供）

全新音樂企劃《JZ Society》正式誕生

今次演唱會不僅是二人首次合作舉辦音樂會，更標誌著全新音樂企劃《JZ Society》的正式誕生。配合演唱會，二人的首張聯名CD Album《JZ Society》亦將同步推出，以音樂記錄二人合作的新一頁，讓樂迷在現場感受視覺與聽覺雙重享受。

全新音樂企劃《JZ Society》正式誕生。（公關提供）

限量親筆簽名版本極具收藏價值

早前優先訂票反應熱烈，不少支持者成功獲得限量親筆簽名CD。為答謝樂迷一直以來的支持，主辦單位宣布公開售票期間將延續送贈CD優惠，凡購買指定門票，均有機會獲贈《JZ Society》CD。其中購買780元及580元門票，每購買兩張即可獲贈一隻親筆簽名CD，限量100隻；而購買480元及380元門票，每兩張門票亦可獲贈一隻CD，數量同樣有限，送完即止。

JC陳詠桐、施匡翹首張CD《JZ Society》封面。（公關提供）

JC與施匡翹期待首次聯名開騷

首次以「JZ Society」名義舉辦Mini Concert，JC陳詠桐與施匡翹均表示心情既興奮又期待，希望透過今次演出與樂迷分享屬於二人的音樂故事。

JC陳詠桐施匡翹首度聯名開騷。（公關提供）

二人表示：「今次想同大家分享一件大事，《JZ Society 桐翹社 Mini Concert》係我們第一次一齊舉辦的Mini Concert，真是好期待可以同大家見面。之前優先訂票的朋友有機會得到我們親筆簽名CD，而家公開售票正式開始，希望更多朋友可以加入我們，一齊享受呢個屬於《JZ Society》的晚上。8月7日約定大家，不見不散！」

施匡翹。（公關提供）

全新歌曲配合演唱會推出

除了演唱會外，JC與施匡翹亦將配合《JZ Society》推出全新合作歌曲，作為二人首次聯名音樂企劃的重要作品。至於歌曲MV及更多演唱會驚喜內容，主辦單位將於稍後陸續公布，讓樂迷期待值持續升溫。

JC陳詠桐。（公關提供）
周吉佩推出新歌包辦編曲監製　邀前港姐冠軍宋宛穎拍MV演甜蜜情侶Nowhere Boys用黃家駒遺物錄新歌　大讚Beyond影響力媲美披頭四穎喬強勢加盟Kingdom C！攜超強班底打造首支派台歌曲正式出道草蜢世界巡唱首站特選新加坡　 感謝恩師梅艷芳：冇師傅就冇我哋
JC陳詠桐
施匡翹
本地樂壇焦點
音樂