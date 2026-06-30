JC陳詠桐與施匡翹首度攜手開騷　門票開售大送親筆簽名合作CD

《JZ Society 桐翹社 Mini Concert》，將於今年8月7日晚上8時假東蒲胡李名靜體育館舉行。JC陳詠桐與施匡翹（Zaina Sze）首次攜手舉辦聯名Mini Concert，除了將帶來多首人氣作品外，更會首次公開演繹全新合作歌曲，勢必為樂迷帶來一場充滿驚喜的音樂盛宴。



JC陳詠桐、施匡翹首度聯名開騷。（公關提供）

全新音樂企劃《JZ Society》正式誕生

今次演唱會不僅是二人首次合作舉辦音樂會，更標誌著全新音樂企劃《JZ Society》的正式誕生。配合演唱會，二人的首張聯名CD Album《JZ Society》亦將同步推出，以音樂記錄二人合作的新一頁，讓樂迷在現場感受視覺與聽覺雙重享受。

全新音樂企劃《JZ Society》正式誕生。（公關提供）

限量親筆簽名版本極具收藏價值

早前優先訂票反應熱烈，不少支持者成功獲得限量親筆簽名CD。為答謝樂迷一直以來的支持，主辦單位宣布公開售票期間將延續送贈CD優惠，凡購買指定門票，均有機會獲贈《JZ Society》CD。其中購買780元及580元門票，每購買兩張即可獲贈一隻親筆簽名CD，限量100隻；而購買480元及380元門票，每兩張門票亦可獲贈一隻CD，數量同樣有限，送完即止。

JC陳詠桐、施匡翹首張CD《JZ Society》封面。（公關提供）

JC與施匡翹期待首次聯名開騷

首次以「JZ Society」名義舉辦Mini Concert，JC陳詠桐與施匡翹均表示心情既興奮又期待，希望透過今次演出與樂迷分享屬於二人的音樂故事。

JC陳詠桐施匡翹首度聯名開騷。（公關提供）

二人表示：「今次想同大家分享一件大事，《JZ Society 桐翹社 Mini Concert》係我們第一次一齊舉辦的Mini Concert，真是好期待可以同大家見面。之前優先訂票的朋友有機會得到我們親筆簽名CD，而家公開售票正式開始，希望更多朋友可以加入我們，一齊享受呢個屬於《JZ Society》的晚上。8月7日約定大家，不見不散！」

施匡翹。（公關提供）

全新歌曲配合演唱會推出

除了演唱會外，JC與施匡翹亦將配合《JZ Society》推出全新合作歌曲，作為二人首次聯名音樂企劃的重要作品。至於歌曲MV及更多演唱會驚喜內容，主辦單位將於稍後陸續公布，讓樂迷期待值持續升溫。