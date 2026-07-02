KKBOX香港風雲榜｜姜濤蕭秉治合唱張國榮《追》　稱靠AI助攻邀歌

蕭秉治6月在香港舉辦完「活著 Alive」巡迴演唱會，在音樂上表現亮眼的他，不到一個月再度到香港，就是為了KKBOX香港風雲榜的表演，與高人氣歌手姜濤同台演出，選唱各自的膾炙人口歌曲《流浪星球》、《毒藥》，以及張國榮的經典歌《追》。



為了這次演出，蕭秉治靠著獨門的「超強空耳小抄」，彩排時姜濤看見蕭秉治的小抄原本相當疑惑，但一聽到他唱完，馬上給蕭秉治一個讚，而蕭秉治聽到姜濤唱完「毒藥」後，大誇唱得真好，兩人對彼此激賞。

KKBOX香港風雲榜上姜濤合體蕭秉治，飆唱張國榮經典。（IG@xiao_bingchih）

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第一次見面，蕭秉治貼心準備了見面禮鳳梨酥送給姜濤，一送就送到姜濤心坎裡，表示自己很喜歡吃鳳梨酥。而姜濤在台上向蕭秉治邀歌，蕭秉治開心回：

這是我的榮幸，希望你新專輯有一首歌位置給我。

姜濤打趣地說自己問了AI該跟蕭秉治聊什麼，AI建議「可以幫我寫歌嗎」，也因此邀歌成功。

蕭秉治「活著Alive」演唱會7月4日吉隆坡站、8月1日新加坡站，12月12日重返上海，帶著上回上海完售氣勢，上海場「活著Alive」將有全面升級舞台。

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