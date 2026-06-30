馬天佑KKBOX風雲榜凌空跳絲帶舞　奪躍進歌手遭網民質疑「課金」

《第八屆KKBOX香港風雲榜》日前（28日）於亞洲國際博覽館Arena圓滿落幕！當晚星光熠熠，除了有人氣男團MIRROR成員（姜濤、Edan、Anson Lo、Stanley、Jer）、許志安、鄧麗欣（Stephy）、魏如萱及張繼聰等樂壇重磅巨星現身支持。

《第八屆KKBOX香港風雲榜》日前（28日）於亞洲國際博覽館Arena圓滿落幕！（IG@kkbox_hk）

多位樂壇重磅巨星現身支持。（IG@kkbox_hk）

多位樂壇重磅巨星現身支持。（IG@kkbox_hk）

多位樂壇重磅巨星現身支持。（IG@kkbox_hk）

由形象設計師成功轉型為歌手的馬天佑（Mayao），在舞台上大玩高難度雜耍，更帶來「空中絲帶舞」（Aerial Silk）跳唱表演，視覺效果極具震撼，成為全晚的焦點之一，但亦在網絡上掀起了兩極化的激烈正反大戰！

由形象設計師成功轉型為歌手的馬天佑（Mayao），成為了全晚的焦點之一。（IG@kkbox_hk）

點播率狂飆19倍 馬天佑勇奪「年度躍進歌手」

由時尚界跨界樂壇的馬天佑，去年的音樂成績有目共睹，當晚更憑藉高達19倍的點播增長率，成功抱走今年新增的「年度躍進歌手」大獎。他去年的單曲《我們什麼都不是》曾發動驚人的演藝圈人脈，邀請了林宥嘉、阿Sa（蔡卓妍）、佘詩曼等高達160位明星拍攝網絡短片短片，被譽為神級Marketing。其後他更邀請到台灣金曲歌后「娃娃」魏如萱推出合唱版，成功殺入本地年度單曲累積榜前一百名。

馬天佑成功抱走今年的「年度躍進歌手」大獎。（IG@kkbox_hk）

馬天佑去年的單曲《我們什麼都不是》就找來多位明星藝人助力宣傳。（IG@mayaoo）

林宥嘉非常畀面，練好廣東話與馬天佑隔空合唱。（IG@mayaoo）

馬天佑與魏如萱同台合唱。（IG@mayaoo）

雜耍跳唱引爆熱議 網民質疑課金

當晚他除了與魏如萱同台合唱外，更一口氣連唱三首個人單曲：《一世人做一次傻仔》、《拖住》及《有情人終成惡者》。不過，馬天佑在個人表演中大玩雜耍「空中絲帶舞」的環節，卻在社交平台Threads上掀起軒然大波。部分網民質疑他能登台全靠家底「課金」，更瘋狂留言嘲諷其表演流暢度不足：「好搞笑，以為自己開演唱會？課咗唔少金喎，但有啲 Kam。」、「馬天祐到底畀左幾多錢kkbox，佢呢part又長又難頂，直頭係要停課kkbox會員嘅程度。」、「仲勁過歡樂滿東華」。

馬天佑在個人表演中大玩雜耍。（網上圖片）

馬天佑親自上陣表演「空中絲帶舞（Aerial Silk）」。（網上圖片）

網民質疑馬天佑課金上節目。（Threads截圖）

面對鋪天蓋地的負評，也有不少粉絲挺身而出，有力反擊指批評者是「井底之蛙」，大讚不少國際歌手也做過類似高難度表演，力撐馬天佑「用心又努力」。面對網絡爭議，馬天佑展現了極佳的風度，親自在Threads上貼心回應：「我盡咗力啦，希望大家睇得開心，記得去聽我新歌《有情人終成惡者》。」

馬天佑親自在Threads上回應。（Threads截圖）

馬天佑被傳是「隱形富二代」

事實上，馬天佑的富裕背景與頂級交友圈過去已多次成為熱話。身為英國倫敦時尚學院畢業生的他，圈中好友全是何超蓮、吳千語、阿Sa、阿嬌（鍾欣潼）等名媛女神。外界盛傳他是一名不折不扣的隱形富二代，雖然他本人鮮少主動提及家庭，但其過往曝光的資產已盡顯雄厚財力。

8000呎的健身會所位於中環，馬天佑透露花了過千萬裝修和買健身設備，為的是為客人帶來奢華式享受。

去年馬天佑就斥資2,800萬港元購入目前與父母同住於1,700呎的超級豪宅帝景閣。他早前亦曾公開自己月租約7萬港元的豪華辦公室，坐擁180度無視野無敵維港海景，內部更收藏大量價值不菲的名畫。

中半山帝景閣。