「海豚音王子」王鄭浚仁香港首開騷　《中音3》兄弟驚喜現身撐場

「海豚音王子」王鄭浚仁 (Rax) 首個個人音樂會《Rax & Fans Music Live》，日前假黃埔TIDES舉行。是次最特別的地方，是Rax在同日連辦兩場音樂會兼限量入場見面會，絕對是他的體力大考驗，但為了抓緊時間報答香港樂迷，Rax笑謂：「大家放心，能夠見到大家就給予我滿滿的動力！」

「海豚音王子」王鄭浚仁舉行首個個人音樂會《Rax & Fans Music Live》。（官方提供圖片）

Rax以他的首支個人單曲《我就是舞台》為音樂會揭開序幕，緊接一口氣連唱《傷心的人別聽慢歌》及《風的季節》，盡顯靚聲王的歌藝。Rax感謝樂迷到場支持，又表示能夠在香港舉辦首個個人音樂會特別興奮，坦言是夢想成真，雖然要經常在香港與馬來西亞兩地往返，但他很享受與樂迷交流及分享自己的音樂。

「海豚音王子」王鄭浚仁舉行首個個人音樂會《Rax & Fans Music Live》。（官方提供圖片）

《中年好聲音》好友兼兄弟趙浚承、蕭偉倫齊來支持

隨後Rax唱出《後知後覺》、《愛定你一個》、《萬水千山總是情》等經典歌，為台下樂迷帶來一場音樂盛宴。唱畢，他說：「頭先唱咗好多媽咪同細姨鍾意嘅歌，佢哋今日都有嚟，同埋香港真係我嘅福地，畀咗好多嘢我，實在有太多太多好好嘅人，以下呢位都係，我哋喺《中年好聲音》認識，請大家畀啲掌聲我呢位好朋友。」然後，好兄弟蕭偉倫 (Alan) 驚喜登場，與Rax合唱《難為正邪定分界》，兩人的合唱再次為音樂會掀起高潮。Alan很欣賞Rax每場演出亦帶同母親出席，說時不禁感觸眼濕濕：「你真係好好，做咗我想做嘅嘢，多謝Rax讓我可以喺香港嘅舞台唱歌。」Rax即拍拍好兄的膊頭，表示：「你媽咪都喺天上面為你感動同驕傲！」場面感人。

媽咪、王鄭浚仁、二姨。（官方提供圖片）

「海豚音王子」王鄭浚仁舉行首個個人音樂會《Rax & Fans Music Live》。（官方提供圖片）

接着，他們又介紹另一位好兄弟趙浚承 (Gary) 出場，Rax笑謂：「佢係我哋《中年好聲音3》嘅顏值擔當，同埋恭喜Gary有新劇拍，佢入咗《愛．回家之三代同堂》啦！」兩人合唱超人氣的高難度歌曲《我不會唱歌》，Rax說這首歌的感覺很特別：「我好似唔可以同其他人唱呢首歌啦，點算？」Gary即鬼馬拖住Rax手仔，「甜蜜滿瀉」。Alan及Gary分別獻唱《護航》及《從你我成為我們》，最後三人合體送上兄弟情濃的《真心英雄》及校長譚詠麟的經典作品《愛情陷阱》，他們更齊齊到台下與樂迷作超近距離接觸，全程自拍及握手放題，為樂迷帶來不少驚喜。

趙浚承、王鄭浚仁、蕭偉倫。（官方提供圖片）

2024年，Rax透過《中年好聲音3》廣為香港樂迷認識，因此他特意製作「中年好聲音 Medley」，與大家重溫他的參賽作品，感謝樂迷一直以來的支持與鼓勵。Rax落力的演出，令台下樂迷既興奮又感動，不時隨着歌聲搖動身體，令Rax愈唱愈起勁。來到音樂會尾聲，Rax送上《同花順》及新歌《愛上平凡的我》，他說：「今日中午場的時候，樂迷製作了一條好美的片段給我，一幕幕回顧我們過去的點滴，我真的很感動，沒有小海豚就沒有我，所以這首《愛上平凡的我》，是我特意送給我的小海豚們，真的好感謝好感謝大家。」再次感謝香港這個城市，讓他的歌唱夢走得更遠，又答應樂迷會繼續努力，創作不同的音樂作品，以報答大家的愛。