阿蛋時代廣場首播新歌MV　自爆膽粗粗邀陳健安作曲兼做男主角

黃詠霖（阿蛋）日前現身銅鑼灣時代廣場，與一眾「BB蛋」（阿蛋粉絲暱稱）一同見證其全新單曲《沒誰保佑》MV首播，現場吸引大量「BB蛋」及途人駐足圍觀，場面熱鬧。

黃詠霖（阿蛋）日前現身銅鑼灣時代廣場，與一眾「BB蛋」（阿蛋粉絲暱稱）一同見證其全新單曲《沒誰保佑》MV首播。（官方提供圖片）

阿蛋黃詠霖偕「BB蛋」時代廣場睇新歌

阿蛋特意選址時代廣場舉行是次首播活動，全因對新歌有著一份獨特執著。她透露，上個月在同一地點首唱《沒誰保佑》的未完成版本，今次終於能與粉絲一同見證最終成品誕生：「好開心可以喺時代廣場大電視度一齊睇，因為上個月喺呢度唱咗一個未完成嘅版本，今日好開心可以同大家一齊睇一個完成版。」她更坦言自己同樣未看過Final Version，笑言與大家一同觀看的過程心跳加速，見證作品如同「睇住佢出世一樣」，感動滿載。

是次首播活動阿蛋是特意選址時代廣場舉行。（官方提供圖片）

首播現場，於MV中飾演小女孩的Venus亦驚喜現身撐場，令阿蛋分外欣喜。再次與這位小拍檔重逢，阿蛋回憶拍攝時的難忘點滴：「我同佢都幾夾，大家都好好玩，見到佢諗返起當日拍MV，其實我哋好多嘢需要顧及，有狗仔、小朋友、婆婆、嘉賓、天雨情況，好多元素集合埋一齊。」她表示能在成品誕生之際與Venus重聚，別具意義。

首播現場，於MV中飾演小女孩的Venus亦驚喜現身撐場。（官方提供圖片）

自爆膽粗粗邀陳健安合作

今次《沒誰保佑》由陳健安（On仔）親自作曲，更擔任MV男主角，可謂誠意十足。阿蛋透露，今次合作源於一次「膽粗粗」的邀請：「我本身好喜歡On仔嘅歌，由作曲開始已經係我膽粗粗咁樣去邀請佢。」她更分享二人之間的共鳴：「我哋其實有個經歷都好似，就係由團體去單飛嘅呢一個過程。」在創作初期，正值迷惘階段的阿蛋，獲On仔透過多番提問引導她思考歌曲方向，更主動分享自身經驗，令她深感溫暖。阿蛋坦言：「反而調返轉佢分享咗好多俾我聽。」她更笑言邀請On仔擔任MV男主角是出於「私心」：「如果可以邀請到佢做男主角，成件事可以更加完整，自己私心亦都好鍾意佢。」

阿蛋笑言邀請On仔擔任MV男主角是出於「私心」。（官方提供圖片）

阿蛋預告三部曲計劃

對於今年的音樂發展，阿蛋透露《沒誰保佑》與前作《Missing Call》屬同期創作，可視為一個二部曲系列：「我第一首歌《Missing Call》係一個等待，到我第二首歌《沒誰保佑》，我唔想等待我要向前進。」她坦言獨立創作比想像中更具挑戰，發現原來二十四小時不夠用，並期望第三首歌能延續系列，構建成三部曲，繼續以音樂紀錄自己的成長軌跡。

阿蛋透露並期望第三首歌能延續系列，構建成三部曲。（官方提供圖片）

阿蛋亦預告《沒誰保佑》將有一系列宣傳計劃，她特別提到：「好想表達陪伴嘅感受，嚟緊我亦都會有一個反向應援，多謝平時fans嘅應援。」她透露將舉辦讓粉絲真實接觸和感受新歌的活動，呼籲大家密切留意其個人品牌的最新動向，承諾會以更多驚喜回饋「BB蛋」一直以來的支持。