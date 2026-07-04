周吉佩與宋宛穎大拍親密床戲甜蜜滿瀉　獲老婆開綠燈唔驚會呷醋

歌手周吉佩（吉吉）日前推出全新作品《單眼皮愛大眼睛》，特意邀請前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出任MV女主角。兩人在片中飾演熱戀情侶，更大拍溫馨「床戲」，鏡頭前勁多粉紅泡泡，互動超閃。



周吉佩新歌《單眼皮愛大眼睛》，特意邀請前港姐冠軍宋宛穎出任MV女主角。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

兩人在片中飾演熱戀情侶。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

首次合作奉獻「拍拖體驗」

首次與周吉佩合作的宋宛穎坦言心情緊張，她透露當初翻看劇本時，看到「床上甜蜜時刻」幾字，一度誤以為要大拍螢幕親密床戲。不過，兩人在MV中確實拍下大量在床上和沙發上的親密鏡頭，營造出濃厚的熱戀氛圍。宋宛穎笑言自己初入行拍攝《愛．回家之開心速遞》時，第一場戲就已經要獻出「螢幕初吻」，但說到拍拖放閃的親密鏡頭則是第一次，今次正好讓她補回滿滿的「拍拖體驗」。

好sweet~（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

兩人還有床戲。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

周吉佩笑言驚老婆會呷醋。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

獲老婆開綠燈唔驚會呷醋

面對連場親密鏡頭，周吉佩笑言拍攝前也擔心老婆會呷醋，幸好吉嫂表現相當開明，非但沒有反對，更極大方地開綠燈。周吉佩透露老婆反而鼓勵他拍攝時要表現得更投入，甚至叮囑他：「你記得拍得sweet啲！」有老婆在背後全力支持，兩人在鏡頭前自然更無顧忌，將無數親密鏡頭演繹得極具渲染力。

吉嫂亦相當開明，仲提佢要喺拍攝時顯得甜蜜一啲。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

澄清非向老婆示愛

由於MV中充滿兩人的床上親密時刻，不少樂迷紛紛猜測這是否周吉佩向老婆示愛的歌曲。對此，周吉佩笑著澄清自己並非「單眼皮」，而是擁有一雙內雙眼皮的眼睛。他解釋，歌詞中的「單眼皮」與「大眼睛」純粹是歌曲中的角色設定與形容，旨在寓意男女主角擁有截然不同的性格，在相處中需要互相扶持與互補，並無其他特殊意思。

周吉佩新歌並非和老婆示愛的歌曲。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）