張天賦舞技開掛蛻變榮登「華納舞王」　陳蕾大爆MC「死𡃁仔」往事

一連五場《張天賦 E=MC² 演唱會2026》昨晚（7日）於紅館盛大開鑼，全場座無虛席。今次演唱會舞台設計極盡心思，機關之多，四面台處處暗藏驚喜，配合豐富視覺特效，令萬名觀眾目不暇給。



張天賦MC。（公關提供）

舞技脫胎換骨震懾全場

演唱會第一部份，MC以鐵籠霸氣登場，隨即帶來一連串跳唱快歌《Tipsy》、《This is MC》，全場氣氛瞬間點燃。最令觀眾驚喜的是，昔日最怕跳舞的張天賦，今次明顯脫胎換骨——無論是肢體控制、節奏感以至與舞蹈員的默契，均達專業水準，舉手投足充滿自信，台風壓場感十足，令全場觀眾眼前一亮。舞技大躍進，歌迷直指絕對夠資格榮登「華納舞王」寶座。由昔日「只靠唱」到今日「唱得跳得」，張天賦用汗水與毅力證明自己不只是靚聲王，更是全方位的舞台王者。

舞技脫胎換骨。（公關提供）

MC笑言綵排發現跳完舞回唔切氣

跳唱過後，MC向全場觀眾深情分享：「今次係我第二個喺香港嘅個人演唱會，多謝每一位有聽我歌嘅朋友，多謝賦二代。三年前第一次喺呢個舞台上面，我真係好緊張。今日其實我仍然好緊張，但係個台升上嚟嘅時候，我忽然覺得嗰個感覺返嚟啦！可能係現場嘅氣氛令到我暫時唔記得咗緊張。接下來你哋要keep住灌輸能量俾我，等我有多啲力量！」他又笑言原本的Talk位不在這裡，但昨日綵排時發現跳完舞後回唔切氣唱下一首歌，所以臨時改動流程。他更事先張揚不會除衫：「為咗不必要的麻煩同尷尬，今日係唔會除衫嘅，我係瘦咗，但未瘦到除得衫住，着到全白已經好叻架啦！」全場隨即報以熱烈笑聲與歡呼。

MC笑言綵排發現跳完舞回唔切氣。（公關提供）

油漬巴士喪屍舞者掀詭異氣氛

為照顧四面台不同位置觀眾，換上白色西裝後，MC即騎上巨型粉紅鶴升至四米高空，一邊唱出《老派約會之必要》，一邊有羽毛飄落，給山頂朋友帶來浪漫畫面。又在另一邊於四米高斜道大玩瀡滑梯，演繹《小心碰頭》《乖乖報到》，極近距離接觸山頂觀眾，令大家開心不已。演唱會中段，一架染滿油漬的巨型巴士從台底升起，煙火效果配合喪屍造型舞蹈員，氣氛詭異震懾。MC揹著電結他站上巴士頂，自彈自唱《牛馬哲學》、《第二人格》，再與Novel Fergus合唱《像話》，Novel Fergus更獨唱近日洗腦之作《地盤佬》，讓觀眾拍爛手掌。

油漬巴士喪屍舞者掀詭異氣氛。（公關提供）

陳蕾大爆MC「死𡃁仔」往事

全晚高潮之一，是巨型玻璃盒打開，陳蕾破盒而出，與MC合唱難度極高的《永久損毀》。MC笑言：「趁第一場把聲未爛，即刻請你嚟合唱呢首歌先！」陳蕾透露初次見面時，覺得MC口花花似「死𡃁仔」，撩姐姐講說話 ，但很開心，「2021年認識MC至今，覺得他一開始是很調皮，所以絕對是『張三歲』，多年後他依然一樣單純、透明和直率，但又越來越成熟，會真誠的表達自己，一路由男仔變成『輕熟男』，成熟穩重卻與日俱增！」最後陳蕾再獨唱《凡星》送給觀眾。

陳蕾大爆MC「死𡃁仔」往事。（公關提供）

巨型紅槍指頭飆高音炸烈紅館

下半段MC換上黑色金光閃閃外套，臉上畫上血痕，西裝纏上染紅紗布，先後唱出《說謊者》、《記憶棉》等經典之作。其後他走入玻璃盒，在盒內唱出《懷疑人生》，展現極致壓抑情感；最震撼是舞台中央吊下一把鮮紅巨型手槍，從任何角度均見槍口對準MC頭部，他在槍下爆發高音唱出《小心地滑》，尾段配合煙花爆放，全場氣氛推至頂峰，觀眾歡呼聲炸烈紅館，聲浪幾乎掀翻場館屋頂。

玻璃櫃困身展壓抑。（公關提供）

巨型紅槍指頭飆高音炸烈紅館。（公關提供）

睡衣剖白母子情新歌《至少相擁沒錯》感動全場

最後階段，MC換上絲質睡衣，唱出《無名氏》後深情剖白。他說：「不知不覺去到最後一Part，換套睡衣係想提醒自己返嚟現實。世界可能好壞，食物可能好邪惡，但對人好其實好簡單。」他又罕有提及與母親的關係，坦言兒時頑皮，常與媽媽爭執，又經常不明白為何跟媽媽溝通如此困難。但近年發覺媽咪漸漸老了，愛一個人其實係不需要百分百理解 : 「愛一個人或者對一個人好，係冇需要100%嘅溝通，需要100%嘅理解。我好擔心。佢慢慢變老點算好呢？咁於是乎係每一次同佢見面，臨走嘅時候，我都會有一個小習慣，攬住佢，錫佢面啜登一下，重要係有口水嗰隻，哈哈。用擁抱去傳達愛意。無論係親人，朋友都好，就係無論發生咩事都好，攬佢一定冇事。所以今晚翻去，大家聽完呢首新歌《至少相擁沒錯》， 揾一個你愛嘅人攬下，錫佢哋面珠登一下，要有口水嘅。送俾大家呢首歌叫做《至少相擁沒錯》。」

剖白母子情新歌《至少相擁沒錯》感動全場。（公關提供）

演唱會以《七點半鐘的陽光》作結

演唱會最後以《七點半鐘的陽光》作結，MC向四面觀眾逐一鞠躬致謝，並約定大家：「聽日見！」紅館內掌聲與歡呼聲久久不散，為五場演出打響頭炮。大螢幕最後亦彈出心理學之父榮格的金句「與其做好人，我寧願做一個完整的人」，為整晚演出互相呼應，為暗黑馬戲團主題畫下圓滿句號。