馮允謙首推全英碟開騷圓夢大感幸運　坦言在香港做英文歌不易

「唱作王子」馮允謙（Jay）周二（7號）推出首張全英文歌專輯《ANOTHER SHADE OF BLUE》，同日在黃埔TIDES舉行Music Live，與近千Fans分享新碟所有作品，以及他私心英文歌單。Jay以結他自彈自唱，慢歌時emo到不行，唱開心快歌時就勁風騷，又扮唱片封面側面問Fans：「靚唔靚仔？」突然落台握手派心派飛吻，互動一流。完場Fans意猶未盡，大合唱《How Many Times》。Jay感動並宣布好消息：新碟出「彩膠」！

風雨前在黃埔TIDES舉行Music Live。（公關提供）

馮允謙音樂會觀眾席星光熠熠

音樂會全企位，觀眾一邊聽歌一邊跟Jay音樂左右擺舞，非常chill。而二樓VIP觀眾席星光熠熠，有來自法國的唱作女歌手Joyce Jonathan、老友梁釗峰、師妹雲浩影（Cloud）、盧慧敏（Amy Lo)、師弟藍奕持（Lester），以及分別在《See Through Ya》和《Break Me Down》MV擔任女主角的「Jay女郎」坂部佩莎和王靖瑩（Charlie）等。

馮允謙音樂會觀眾席星光熠熠。（公關提供）

馮允謙坦言在香港做英文歌不易

Jay出場以結他自彈自唱《Break Your Heart》、《Close to the Edge》、《She Don't Love Me Anymore》和《See Through Ya》等作品打頭陣，觀眾非常陶醉。之後他沾沾地說：「今次有啲威，呢張碟嘅曲和詞都係你哋最喜愛嘅我寫。」他坦言在香港做英文歌並不容易，感恩公司和Fans支持，夢想成真推出英文碟並舉行英文歌音樂會。他感謝Band Leader蘇道哲和一眾樂手，還有與他一同創作碟內部份歌曲的孖生細佬Tim，但爆料笑指細佬掛住拍拖甩底。騷後Jay與部份買碟的Fans逐一合照留念，其中不少Fans兩個封面都買齊。

馮允謙坦言在香港做英文歌不易。（公關提供）

馮允謙自爆全英音樂會壓力大

騷後Jay接受訪問時，坦言今次比廣東歌音樂會更大壓力，說：「人生第一個英文歌音樂會，可能係英文，要求自己要唱得更好。雖然今日把聲有少少沙，但係喺個台上玩得好開心，希望所有觀眾都好enjoy。」除了新碟作品，Jay特別挑選演唱對他別具意義的英文歌，其中包括電影《Closer》（誘心人）主題曲《Blower's Daughter》，他說：「呢首歌由我High School時候聽，係一部電影主題曲，特別有feel，一直好想喺自己嘅騷唱到。」

馮允謙自爆全英音樂會壓力大。（公關提供）

馮允謙透露將推出「彩膠」

「喺香港做英文歌、出英文唱片好困難，通常會將資源做廣東歌，所以我能夠出英文碟，真係好幸運。而Fans買我嘅碟，兩個封面都撐我，又大合唱我嘅歌，好感動。希望反應好，再出多啲碟。」Jay透露推出「彩膠」，說：「我啱啱知道，好開心，我希望係淺藍色。」