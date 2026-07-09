MC張天賦靠地獄餐減足15磅　仍無信心除衫直言露手臂已是最大尺度

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》紅館站昨晚（8日）舉行第二場，全場繼續座無虛席。繼首晚請來陳蕾後，第二晚MC邀來Gordon Flanders擔任嘉賓，兩人台上除了大談相識點滴，MC更爆出每日為演唱會準備的「地獄餐單」，大呻減足15磅仍不敢騷肌，自嘲:「自己望住塊鏡好有信心，但對住觀眾就⋯⋯真係只可以做到露臂.....」

MC張天賦第二晚Gordon Flanders擔任嘉賓（公關提供）

Gordon Flanders王駿楊（公關提供）

MC張天賦公開「極速修身秘方」

昨晚Gordon Flanders與MC合唱 《可以不可以》，又獨唱了《歌頓花園》。唱畢Gordon Flander關心詢問MC減肥情況，又祝他早日順利做完演唱會，可以大吃大喝， 同時他表示自己也體驗過這些減肥餐，食到第三日已經想嘔，懷疑MC期間冇可能冇偷食，MC就笑言自己今次真的非常節制，對住觀眾大大聲講，「冇呀，冇！」又分享自己的極速修身秘方，「我日日就係 400g蘆筍、400g肉，100g士多啤梨，兩隻蛋，冇啦！」

現場座無虛席。（公關提供）

減足15磅仍拒絕「除衫」

呢個餐單令MC減了15磅，內臟脂肪指數更由「6點幾」暴跌至「4」，但MC仍無奈表示，「我其實好想借呢個演唱會除衫，真係嘅！我見到其他歌手話好嚴峻咁減三個月就搞掂，但係真係唔係咁簡單囉！我仍然係無信心除衫......啱啱開場露手臂，我覺得已經係最大嘅尺度㗎啦！」全場歌迷隨即起鬨高呼「除衫」，他即苦笑耍手擰頭，場面搞笑。

MC張天賦減足15磅內臟脂肪大跌。（公關提供）

MC仍無勇氣除衫只敢比大家睇手臂。（公關提供）

MC一連五場紅館演唱會餘下三場，且看他會否在之後的場次被歌迷熱情感動，改變初衷「晒肌」登場。