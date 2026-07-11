穎喬Ziva新單曲通宵跑六區取景拍MV　僅15秒迅速爆喊演技獲激讚

撰文：種嚶嚶
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穎喬Ziva全新單曲《我的心稍微大於一整個宇宙》MV製作團隊通宵輾轉新蒲崗、銅鑼灣、中環、鰂魚涌、旺角、油麻地六大地區，透過不同夜景襯托歌曲遼闊又空虛的情感內核，把歌中表達的「心比宇宙更闊」的意境融入在城市裏。

穎喬Ziva全新單曲《我的心稍微大於一整個宇宙》。（公關提供）

穎喬Ziva新單曲MV兩套造型區分心境

MV以兩套造型區分心境：寬鬆白襯衫配皮領帶遊走維港、鬧市霓虹，隨性穿搭對比滿城燈火，滿城繁華作襯底，獨自遊走。背心造型則留於天橋、僻靜街頭，流露藏不住的脆弱，倚靠、蜷縮的身影突顯孤身一人的空洞，呼應「撕開最痛的缺口 從心生出壯闊的宇宙」的歌詞內容。

穎喬Ziva新單曲MV兩套造型區分心境。（公關提供）

穎喬Ziva僅15秒迅速入戲

今次MV最令人驚嘆的是穎喬Ziva的情緒演繹。導演要求她於演繹悲傷落淚的戲份，原預計要多次醞釀情緒才能拍攝得到，豈料開機不足15秒，穎喬Ziva已完全投入，雙眼迅速泛起淚光慢慢流出眼淚，僅靠細微神情便演繹出壓抑心底、無處安放的思念與哀愁，一take過完成拍攝，成為全片最戳心的畫面，導演更加笑說：「除咗係位專業歌手，更加係專業演員，絕對可以雙線發展」。

穎喬Ziva僅15秒迅速入戲。（公關提供）

從熱鬧鬧市到僻靜天橋，一整晚穿梭港九多區的鏡頭搭配穎喬Ziva充滿破碎感、真情流露的演繹，將歌中那份浩瀚感受藏於繁華背後，建構大過宇宙的心胸，做出「我比你優秀」的新星宿。

穎喬Ziva僅15秒迅速入戲。（公關提供）
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