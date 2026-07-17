曲婉婷自爆患乳癌切除單邊乳房　網民重提其涉貪4億母親

憑《我的歌聲裏》一曲走紅的內地女歌手曲婉婷，近年因母親張明杰涉貪案而備受爭議。近日她接受加拿大媒體《Fête Chinoise》訪問宣傳新專輯《情書》時，竟自爆數年前確診患上乳癌並已切除單側乳房。惟悲慘經歷曝光後，大多網民表示無法同情。



曲婉婷憑《我的歌聲裏》一曲走紅。（IG@wantingq）

自爆患乳癌切除單側乳房

曲婉婷在訪問中透露，大約在新冠疫情期間得知自己患上乳癌。由於家庭原因，她身邊並無家人陪伴，獨自在加拿大完成單側乳房全切手術及後續治療，並決定放棄術後填充整形修復。她坦言過程十分艱難，過去幾年狀態不佳，正是因為一直在抗癌。

曲婉婷自爆早年確診患上乳癌並已切除單側乳房。（YouTube@Fête Chinoise）

網民狠批「天道好輪迴」

面對曲婉婷的剖白，輿論反應卻極度冷漠。大批網民直指這是「報應」，紛紛留言「天道好輪迴」、「善惡終有報」。但亦有網民認為應將疾病與過往爭議分開看待，祝她早日康復。

大多網民表示無法同情。（IG@wantingq）

其實曲婉婷今年2月曾企圖進駐抖音平台，發布彈唱短片並在春節期間身穿「中國」字樣的衛衣向大眾祝賀新年，表示她將復出發行新專輯，提醒大家可以開始預購不要錯過。 隨即引來大批網民集體舉報抵制，導致帳號開通不足24小時便遭平台永久封殺。

曲婉婷開通抖音帳號試水復出。（網上圖片）

曲婉婷開通抖音帳號試水復出，身穿「中國」衛衣拜年。（網上圖片）

曲婉婷帳號被封。（網上圖片）

貪腐母涉案逾4億被判無期徒刑

曲婉婷的抗癌經歷未獲大眾憐憫，全因其母張明杰的巨額貪腐案。張明杰曾任哈爾濱公職人員，涉受賄及濫用職權，更侵吞大量下崗職工安置款，涉案金額高達3.5億元人民幣（約4億港元），致無數家庭陷入絕境。張明杰於2021年一審被判無期徒刑，翌年二審維持原判。曲婉婷長年在加拿大留學及發展，被指一直花費母親的涉案贓款，且她至今從未退還分毫贓款，過去更多次公開稱母親是「英雄」，因而持續激起民憤。

和媽咪感情十分要好的曲婉婷，不時在微博上載與媽咪的相片。（網上圖片）