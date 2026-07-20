黃子韜脫衫晒肌忘拉褲鍊慘爆「社死現場」　王鶴棣任嘉賓獻唱新歌

內地頂流黃子韜近日於成都舉行《未來紀元》演唱會，在演唱會中他唱到興頭時突然脫掉上衣大騷健碩身材，直到表演結束才被現場粉絲提醒自己全程忘記拉褲鏈，場面一度十分社死。

黃子韜近日於成都舉行《未來紀元》巡迴演唱會。（微博＠黄子韬ZTAO工作室）

黃子韜開騷忘拉褲鏈成社死現場

得知真相的黃子韜愣在台上，震驚反問粉絲：「我剛才一直這樣唱完整段的嗎？」。黃子韜的褲鏈雖未拉好，但還好全程有內襯遮擋，未造成不雅畫面。他當場自嘲是因喝水太多才沒有拉上褲鏈，還笑著拜託觀眾幫忙保密，更順手把鍋甩給現場導演沒有及時提醒，場面相當幽默。黃子韜次日又在直播中回應：「我穿牛仔褲拉鏈沒拉，很多人拍我，就是為了放鬆一下咋了。」全程沒有刻意迴避或刪除相關視頻，坦然玩梗化解尷尬。

黃子韜開騷忘拉褲鏈成社死現場。（網上圖片）

王鶴棣任嘉賓驚喜現身演唱會

當日的演唱會，王鶴棣更是作為特邀嘉賓驚喜現身，與黃子韜同台演唱rap並首次表演全新合作曲《Bully》。兩人的默契合作瞬間點燃了全場觀眾的熱情。王鶴棣在演唱會幽默自嘲，「在橫店當古人當久了，上台有些緊張，唱不好請大家包涵。」

王鶴棣任嘉賓驚喜現身演唱會。（微博＠ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

奧運冠軍全紅嬋化身迷妹支持偶像

跳水奧運冠軍全紅嬋當天也在演唱會現場，不僅提前送花籃以及熊貓玩偶、更獲安排提前進彩排現場見到偶像。全紅嬋見到偶像時相當開心雀躍，難掩開心。演唱會中，黃子韜在台上cue到全紅嬋，稱「全紅嬋能來看我演唱會是我的榮幸」，並讓全場觀眾為她鼓掌，誇她「非常可愛」。