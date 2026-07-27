原定2日後辦生日會突傳噩耗　25歲日本女星MEI離世　家屬悲痛發聲

日本四人女子樂團「終末的鑽石（終末のダイヤモンド）」吉他手MEI（Mёi，猫月めい）驚傳離世。



家屬透過社群發布訃聞，樂團官方隨後也證實死訊。受到突如其來的噩耗影響，原定於29日舉行的生日演唱會及酒吧活動已全面取消，退票細節將於日後另行公告。

日本四人女子樂團「終末的鑽石（終末のダイヤモンド）」吉他手MEI（Mёi，猫月めい）驚傳離世。（X@meeeei_Gt）

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家屬發布訃聞證實死訊 生日活動全數中止

26日MEI的家屬透過其社群帳號發布訃聞，證實MEI已於日前離世。家屬除了向長期以來支持MEI的粉絲表示深切謝意外，也對突如其來的噩耗感到無比沉痛與抱歉，並盼各界給予理解。家屬同時透露，葬禮將以私人形式舉行，僅開放至親參與。

原定於29日舉辦的生日直播演唱會《Moon Kitty Night》及酒吧相關活動均已全面取消。家屬說明，由於事發突然，目前正在積極聯繫各單位協調善後，具體的退票事宜，將在相關安排完成後另行公布，並請廣大粉絲耐心等待。

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