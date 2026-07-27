羅啟豪小劇場翻唱13首經典致敬林敏怡　預告8月西九開迷你音樂會

羅啟豪（Ramon）近日在社交平台接連公布音樂新搞作，首先宣布將於8月6日及20日（同為星期四）在西九文化區舉行兩場《COME 聽｜羅啟豪・以音樂和你對話》迷你音樂會，早前（25號）風暴襲港，又推出同名的音樂小劇場，兩個項目名稱相同，內容互有關連，有關這個「一劇一唱」的雙線音樂企劃，啟豪透露，《COME 聽》是一個由歌迷會「豪吧」主辦、注重聲音和近距離交流的演出，希望觀眾可以在較親密的環境中，專心聽歌，他將會從前後推出的兩齣音樂小劇場中，挑選心水歌曲作現場演繹。

啟豪專程為音樂會拍攝宣傳照。（公關提供）

新上架《音樂小劇場02》

啟豪說：「有啲歌如果大家坐得近啲、靜靜哋聽，會感受到更多細節。我希望無論係一路支持我嘅朋友，或者從未親身聽過我現場嘅人，都可以享受呢兩個晚上。」熱愛音樂的啟豪，今年5月首次在個人社交平台推出音樂小劇場，獲得不俗迴響，最新上架的《羅啟豪音樂小劇場 02｜以音樂和你對話》，屬於全新獨立故事，形式為啟豪揀選一系列心水好歌，再以旁白將所有歌曲串連成一段完整故事。

羅啟豪音樂小劇場 02 之《以音樂與你對話》｜林敏怡作品集。（公關提供）

精選13首林敏怡作品致敬

難度比上次更高的是，今次小劇場的13首歌全由林敏怡參與作曲或編曲。啟豪笑言：「聽歌對我嚟講同呼吸一樣咁重要。我平時好鍾意搵一啲未必人人記得、但其實好好聽嘅歌，又會按主題或者作曲人整理歌單。之前自己嘅單曲《還未分享的歌單》，個概念其實都係由呢個習慣而嚟。」在啟豪收藏的歌單中，林敏怡作品數量尤其多，今次既選了《最後的玫瑰》、《海誓山盟》和《車站》等較熟悉的歌曲，亦包括《他鄉寂寞人》、《我走我路》等較少被重新提起的作品。

颱風夜提前首播陪伴樂迷

當中收錄於劉美君首張專輯的《隔》，由林敏驄作曲及填詞、林敏怡編曲，啟豪特別提出：「其實唔單止林敏怡，林敏驄都好犀利，今次都有唔少由佢填詞嘅歌。希望未聽過嘅朋友可以認識呢啲歌，聽過嘅人亦可以重新記起，原來呢啲歌真係好聽得咁緊要！」問到入行後可有機會認識林敏怡和林敏驄兩姊弟，啟豪表示暫時仍未有幸見面，他笑說：「知道林敏怡近年較少公開露面，希望有好心人睇到，可以幫我轉發呢個小劇場俾佢哋聽吓。」小劇場原定兩日後推出，啟豪見風暴逼近，大家留在家中正適合安靜聽歌，於是提前完成最後製作工序，趕及在昨晚八號風球發出的10時10分首播。

啟豪表示聽歌正如呼吸一樣重要。（公關提供）

製個人化AI動畫化身電台DJ

配合故事中DJ的角色，他為小劇場製作了一套AI動畫，畫面中的他在電台直播室內時而托眼鏡、時而控制混音台，神情和小動作均相當神似，啟豪表示，小劇場雖然是一個以聆聽為主的作品，但也想同時提供一個與故事相關、又不只是普通歌詞畫面的視覺體驗，他希望盡快可以為樂迷現場演繹這些歌曲，所以非常期待8月6日及20日在西九文化區舉行的兩場《COME 聽｜羅啟豪・以音樂和你對話》迷你音樂會。

AI動畫裡面的啟豪時宜調節麥克風事宜托眼鏡非常神似。（公關提供）

《Come 聽 羅啟豪 — 以音樂與你對話》音樂會海報。（公關提供）

歌迷會邀請網民參與互動遊戲並贏取《 Come 聽 羅啟豪 — 以音樂與你對話》門票。（公關提供）

小劇場少不了啟豪偶像梅艷芳的歌曲。（公關提供）

熱愛藝術的啟豪先前於演唱會慶功宴展露兒時繪畫作品。（公關提供）