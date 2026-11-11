BIGBANG演唱會2027高雄加場｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
撰文：河伯 多娜
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BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN KAOHSIUNG》演唱會宣佈加開2月26日一場，將於2027年2月26日(五) -2027年2月28日(日) 在高雄國家體育場舉行，售票詳情及更多資訊即將公開。
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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日
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BIGBANG演唱會2026高雄加場 | 詳情
演唱會日期：2027年2月27日(六) -2027年2月28日(日) ，2027年2月26日(五)加場
演唱會時間：晚上18:30
演唱會地點：高雄國家體育場
門票價錢：VIP 1* $9,430(序號站席) / VIP 2* $9,380 / VIP 3* $8,880 / $8,380 / $7,980 / $6,980/ $6,480 / $4,980 / $3,980 / $2,980 、$3,980（輪椅席）
注意：VIP 1、VIP 2、VIP 3皆可加購VIP PACKAGE套票福利
注意：購票採個人實名制，每位會員購買上限4張。
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售票詳情及更多資訊即將公開。
BIGBANG演唱會2026高雄 | 座位表
BIGBANG演唱會2026高雄 |VIP PACKAGE福利
BIGBANG ULTIMATE VIP PACKAGE – VIP 1區$ 9,430 + $20粉絲福利
BIGBANG DIAMOND VIP PACKAGE – VIP 2區$ 9,380 + $20粉絲福利
BIGBANG GOLD VIP PACKAGE – VIP 3區$ 8,880 + $20粉絲福利