內地歌手李昊香港演唱會握手位變任摸位　網民怒轟：搞cheap紅館

29歲內地男歌手李昊小時候曾在香港讀書，雖然他在香港知名度不算高，但近日卻成功登上香港歌手夢寐以求的紅館舞台舉行一連兩場演唱會，更有指女星張柏芝將於尾場（30日）空降紅館為他擔任壓軸嘉賓。然而，演唱會首夜（29日）李昊在台上的「失控過激行為」引發了巨型公關災難，甚至在網上掀起一片討閥聲浪！

李昊舉行一連兩場紅館演唱會。（微博圖片）

興奮失控變「任摸位」 網民怒轟：搞cheap紅館

在29日的首場演唱會中，李昊多次衝向台前與粉絲比心、摸臉、握手，更直接將紅館的握手位變成「任摸位」，在前TVB綠葉楊證樺及保安的護駕下，李昊走近前排觀眾席，甚至一度企定定任由熱情女粉絲撫摸其頭部、面部、胸部甚至下半身，場面極度混亂。

在首場演唱會中，李昊一度企定定任由粉絲亂摸。（threads圖片）

李昊直接伸頭讓粉絲摸臉。（threads圖片）

紅館的握手位直接變成李昊的「任摸位」。（threads圖片）

此舉導致前排觀眾爭相湧前，嚴重遮擋了後排及看台觀眾的視線，讓花了同樣票價的觀眾抱怨「全程只能看後腦勺」。影片曝光後在網絡引發洗版熱議，不少香港網民狠批：「好核突啊仲要俾人摸到嗰度」、「真係好似隻鴨咁」、「宜家紅館門檻真係低」、「整到紅館個場cheap曬」。

網民直言被人到處亂摸好核突。（threads圖片）

網民狂插李昊拉低紅館門檻。（threads圖片）

前排觀眾一度踩住椅子往前湧，導致後排及看台觀眾的視線被完全遮擋。（小紅書圖片）

深夜發文＋直播含淚致歉：成年人錯就要認

面對鋪天蓋地的公關災難與網民指責，李昊於30日凌晨2時緊急發文致歉，承認自己當時「人生第一次登上紅館……有點太開心、太興奮」，並表示換位思考後完全理解大家的失落與憤怒。其後他更開直播眼濕濕含淚再次道歉：「實在太抱歉、太對不起……成年人錯就要認，打就企定，努力改正，做到更好。」

李昊在官宣紅館演唱會後，網民怒轟他是誰，憑什麼能開紅館。（threads圖片）

李昊於30日凌晨2時緊急發文致歉，承認自己當時「人生第一次登上紅館……有點太開心、太興奮」。（微博圖片）

其後李昊更再次道歉：「成年人錯就要認，打就企定，努力改正，做到更好。」（微博圖片）

雖然首場個唱爆出極大爭議，但李昊的第二場（尾場）演唱會依然備受關注，並預告會請來重磅嘉賓張柏芝站台。今次能否憑藉誠懇的道歉態度與尾場表現挽回觀眾信心，成為不少樂迷注目的焦點。