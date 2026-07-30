BTS霸氣拒報格林美後破億舞台遭下架　大會言行不一新規被爆荒謬

韓國男團 BTS（防彈少年團）日前（29日）宣布，將不向格林美獎（Grammy Awards）提交任何參評作品。豈料事隔僅一日，有ARMY（BTS粉絲暱稱）發現格林美官方平台將BTS歷年典禮表演影片全數下架，惹來全球粉絲怒轟。



BTS拒報格林美獎。（IG@bts.bighitofficial）

BTS聲明堅拒參評格林美：捍衛音樂無國界

美國格林美獎先前宣布將於2027年第69屆頒獎禮新增「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance），意在將韓、日、中等亞洲流行音樂統一歸入該類別。日前BTS七位成員堅決拒絕參評格林美獎，並發表聲明指「希望音樂能因其本質而被聆聽，而不是被地區或語言劃分」，認為新設地域獎項等同變相將亞洲歌手與通類大獎區隔開來。

BTS七位成員在社交平台宣布，將不向第69屆格林美獎提交作品參評。（IG截圖）

新設亞洲獎爆爭議全英文歌無緣專屬獎

BTS拒報格林美獎被視為向主辦方6月新設的「最佳亞洲流行音樂表演獎」作出無聲抗議。根據官方條例，該獎項參評作品必須「有意義地使用」至少一種亞洲語言。這意味著BTS 今年推出的全英文冠軍單曲《SWIM》根本無法角逐該亞洲專屬獎項，只能報名通類大獎。

BTS《SWIM》為全英文單曲。（《SWIM》海報）

格林美刪除BTS表演舞台

面對BTS的強硬杯葛，格林美CEO Harvey Mason Jr.發聲表示理解並尊重決定，並澄清新增獎項是為了聚焦亞洲音樂的爆發性增長，絕不會剝奪歌手角逐「年度製作」、「年度歌曲」等通類大獎的權利。但格林美官網及其官方頻道隨即被發現已無法搜尋到BTS歷年典禮表演。當中包括觀看量高達1.06億次、創頻道紀錄的《Butter》及8,800萬次的《Dynamite》舞台均遭下架。此舉引發外界質疑大會「表面尊重，背後報復」。

格林美CEO Harvey Mason Jr.發聲表示理解並尊重決定。（Facebook@GRAMMYS）

格林美CEO Harvey Mason Jr.發聲表示理解並尊重決定。（Facebook@GRAMMYS）

格林美YouTube頻道已無法搜尋到BTS歷年表演舞台，BTS官方頻道則仍有保留。（YouTube@BANGTANTV）

網民怒轟格林美格局小

事件曝光後隨即引爆網民怒火，直斥格林美言行不一。事實上，格林美賽制長年被詬病西方中心主義，如先前將拉丁音樂劃出設立「拉丁格林美獎」等操作，亦被質疑是變相將外語音樂邊緣化，此前更曾遭音樂天王The Weeknd公開杯葛。