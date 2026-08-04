Maroon 5演唱會2027高雄｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

Maroon 5 Asia 2027演唱會高雄站將於2027年1月24日（星期日）在高雄國家體育場舉行，會在拓元售票系統 (tixCraft)開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Maroon 5 Asia 2027演唱會高雄站將於2027年1月24日（星期日）在高雄國家體育場舉行。（IG@livenationasia）

Maroon 5演唱會2027高雄 | 詳情

演唱會日期：2027年1月24日（星期日）

演唱會時間：晚上7點30分

演唱會時間：高雄國家體育場

門票價錢：一般票價：NT$ 2,500 起｜起身障優惠票：NT$ 1,900 / NT$ 2,150｜「LOVE IS LIKE」VIP 限量套票：NT$ 9,700

＊每張票券外加系統服務費NT$200元。

LOVE IS LIKE VIP限量套票 NTD 9,700元，包含：

一張最優坐區門票

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VIP 限定Maroon 5 禮品

專屬VIP入口

周邊商品優先購買（限演出現場有販售時）

Maroon 5（Live Nation圖片）

Maroon 5演唱會2027高雄 | 藝人官方優先購票

優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)

門票發售時間：2026年8月11日（星期二）12:00至 23:59

限購：4張

＊Artist預售僅開放給Maroon 5 S.I.N. Fan Club有效Standard會員參與。

Maroon 5演唱會2027高雄 | Visa無限卡友優先購票

優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)

門票發售時間：2026年8月12日（星期三）10:00至18:00

限購：4張

* Visa卡卡友驗證：在驗證頁面，請輸入信用卡或簽帳金融卡的卡號前6碼。

* Visa無限卡預售票僅限Visa無限卡付款。

Maroon 5演唱會2027高雄 | 全Visa卡友優先購票

優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)

門票發售時間：2026年8月12日（星期三）20:00至8月13日（星期四）10:00

Maroon 5演唱會2027高雄 | Live Nation Taiwan會員預售

優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)

門票發售時間：2026年8月13日（星期四）12:00至23:59

*Live Nation Taiwan官網註冊會員（需自官網活動頁進入購票）

Maroon 5演唱會2027高雄 | 公開發售

公開發售平台：拓元售票系統 (tixCraft)

公開開賣日期：2026年8月14日（星期五）

公開開賣時間：中午12時起

Maroon 5演唱會2027高雄 | 座位表

高雄國家體育場座位表。（僅供參考）