Maroon 5演唱會2027高雄｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
Maroon 5 Asia 2027演唱會高雄站將於2027年1月24日（星期日）在高雄國家體育場舉行，會在拓元售票系統 (tixCraft)開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Maroon 5演唱會2027高雄 | 詳情
演唱會日期：2027年1月24日（星期日）
演唱會時間：晚上7點30分
演唱會時間：高雄國家體育場
門票價錢：一般票價：NT$ 2,500 起｜起身障優惠票：NT$ 1,900 / NT$ 2,150｜「LOVE IS LIKE」VIP 限量套票：NT$ 9,700
＊每張票券外加系統服務費NT$200元。
LOVE IS LIKE VIP限量套票 NTD 9,700元，包含：
一張最優坐區門票
專屬VIP吊牌＋掛繩（內含限定內容）
VIP 限定Maroon 5 禮品
專屬VIP入口
周邊商品優先購買（限演出現場有販售時）
Maroon 5演唱會2027高雄 | 藝人官方優先購票
優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)
門票發售時間：2026年8月11日（星期二）12:00至 23:59
限購：4張
＊Artist預售僅開放給Maroon 5 S.I.N. Fan Club有效Standard會員參與。
Maroon 5演唱會2027高雄 | Visa無限卡友優先購票
優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)
門票發售時間：2026年8月12日（星期三）10:00至18:00
限購：4張
* Visa卡卡友驗證：在驗證頁面，請輸入信用卡或簽帳金融卡的卡號前6碼。
* Visa無限卡預售票僅限Visa無限卡付款。
Maroon 5演唱會2027高雄 | 全Visa卡友優先購票
優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)
門票發售時間：2026年8月12日（星期三）20:00至8月13日（星期四）10:00
Maroon 5演唱會2027高雄 | Live Nation Taiwan會員預售
優先訂票渠道：拓元售票系統 (tixCraft)
門票發售時間：2026年8月13日（星期四）12:00至23:59
*Live Nation Taiwan官網註冊會員（需自官網活動頁進入購票）
Maroon 5演唱會2027高雄 | 公開發售
公開發售平台：拓元售票系統 (tixCraft)
公開開賣日期：2026年8月14日（星期五）
公開開賣時間：中午12時起
Maroon 5演唱會2027高雄 | 座位表
高雄國家體育場座位表。（僅供參考）