yung kai演唱會2026新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

yung kai《yung kai - stay with the ocean, i’ll find you: asia tour 2026 in Singapore》演唱會將於2026年11月3日（星期二)在新加坡首都劇院舉行，會在Live Nation、ticketmaster.sg预售優先開賣門票，並會在ticketmaster.sg開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

yung kai《yung kai - stay with the ocean, i’ll find you: asia tour 2026 in Singapore》演唱會將於2026年11月3日（星期二)在新加坡首都劇院舉行（ticketmaster）

yung kai演唱會2026新加坡 | 詳情

演唱會日期：2026年11月3日（星期二)

演唱會時間：下午8:00

演唱會地點：新加坡首都劇院

門票價錢：$98、$108、$118、$128、$218

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• 票價$301及以上的門票，每張收取$10的預訂費；

• 票價$101至$300之間的門票，每張收取$8的預訂費；

• 票價$1至$100之間的門票，每張收取$6的預訂費。

VIP MEET & GREET PACKAGE

一張站票

演出前與yung kai單獨合影的機會

VIP專屬商品

VIP掛牌和掛繩

提前進入演出廳

優先商品採購（如適用）

yung kai演唱會2026新加坡 | Mastercard Priceless優先購票

優先訂票渠道：ticketmaster.sg

門票發售時間：2026年8月4日（星期二）上午10:00至2026年8月5日（星期三）上午10:00

*本次預售僅限萬事達卡持卡人參與

yung kai演唱會2026新加坡 | Live Nation 預售優先購票

優先訂票渠道：Live Nation

門票發售時間： 2026年8月5日（星期三）下午2:00至晚上11:59

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Live Nation HK官網註冊成為會員。

新加坡站預售有關時間（ticketmaster）

yung kai演唱會2026新加坡 | 公開發售

公開發售平台 ：ticketmaster.sg

公開開賣日期：2026年8月6日（星期四）

公開開賣時間：上午10:00

yung kai演唱會2026新加坡 | 座位表