Maroon 5演唱會2027新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

Maroon 5 Asia 2027演唱會新加坡站將於2027年2月12日（星期五）在新加坡國家體育場舉行，會在Ticketmaster Singapore開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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Maroon 5 Asia 2027演唱會新加坡站將於2027年2月12日（星期五）在新加坡國家體育場舉行。（IG@livenationasia）

Maroon 5演唱會2027新加坡 | 詳情

演唱會日期：2027年2月12日（星期五）

演唱會時間：晚上8時

演唱會時間：新加坡國家體育場

門票價錢：有待官方公佈

*票價$301新幣以上：每張票$10新幣手續費

票價$101～$300新幣：每張票$8新幣手續費

票價$1～$100新幣：每張票$6新幣手續費

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1.LOVE IS LIKE VIP PACKAGE

看台座位：最高票價區 / 最佳視角座位 1 張

專屬禮品：VIP 限定 Maroon 5 紀念禮物

紀念憑證：VIP 紀念通行牌（Laminate）

其他福利：飲品兌換券1張、官方周邊優先購買權

2. EARLY ENTRY PACKAGE

搖滾區站票：搖滾區門票1張

優先入場：享有搖滾區優先入場（Pitch Early Entry）權益

專屬禮品：VIP限定Maroon 5紀念禮物

紀念憑證：VIP紀念通行牌＋掛繩

其他福利：官方周邊優先購買權

Maroon 5（Live Nation圖片）

Maroon 5演唱會2027新加坡 | Artist官方優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster Singapore

門票發售時間：2026年8月11日（星期二）10:00至 23:59

＊Artist預售僅開放給Maroon 5 S.I.N. Fan Club有效Standard會員參與。

Maroon 5演唱會2027新加坡 | UOB Reserve & Visa Infinite卡友優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster Singapore

門票發售時間：2026年8月12日（星期三）10:00至15:00

*僅限大華銀行 (UOB) Reserve卡及Visa Infinite卡友（需驗證卡號前6碼）

Maroon 5演唱會2027新加坡 | UOB Visa卡優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster Singapore

門票發售時間：2026年8月12日（星期三）17:00至8月13日（星期四）10:00am

Maroon 5演唱會2027新加坡 | Live Nation SG會員預售

優先訂票渠道：Ticketmaster Singapore

門票發售時間：2026年8月13日（星期四）12:00至23:59

*Live Nation SG網註冊會員（需自官網活動頁進入購票）

Maroon 5演唱會2027新加坡 | 公開發售

公開發售平台：Ticketmaster Singapore

公開開賣日期：2026年8月14日（星期五）

公開開賣時間：上午10時起

Maroon 5演唱會2027新加坡 | 座位表

鄧紫棋演唱會新加坡國家體育場座位表。（僅供參考）