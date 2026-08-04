yung kai演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

yung kai《yung kai - stay with the ocean, i’ll find you: asia tour 2026》演唱會將於2026年11月13日（星期五）在TIDES [九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期）1樓]舉行，會在Ticketflap、Live Nation预售優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



yung kai《yung kai - stay with the ocean, i’ll find you: asia tour 2026》演唱會將於2026年11月13日（星期五）在TIDES舉行（IG@livenationhk）

yung kai演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月13日（星期五）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES [九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號（第6期）1樓]

門票價錢：HKD699、HKD1,399 (全企位)

*企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

VIP MEET & GREET PACKAGE

企位門票一張

演前與 yung kai 單獨合照

VIP獨家禮品一份

優先入場安排

VIP紀念卡牌及掛繩

專屬周邊商品售賣處排隊區*

*如設有周邊商品售賣處

香港站VIP福利（IG@livenationhk）

yung kai演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026年8月4日（星期二）上午11時至晚上11時59分

*優先訂票只適用於HSBC Privé、滙豐卓越理財信用卡、滙豐Red信用卡、滙豐Mastercard金卡、滙豐Mastercard、滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡及滙豐卓越理財尊尚Mastercard扣賬卡

yung kai演唱會2026香港 | Live Nation會員預售優先購票

優先訂票渠道：Live Nation Ticketflap

門票發售時間：2026年8月5日（星期三）上午11時至晚上11時59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Live Nation HK官網註冊成為會員。

yung kai演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Ticketflap

公開開賣日期：2026年8月6日（星期四）

公開開賣時間：上午11時起