XG來港世巡亞博開騷吸八千粉絲　落台與粉絲互動高呼：我愛你哋

2022年出道、由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA及COCONA七位成員組成的日本流行組合XG，從日本出發並於韓國發展。她們不僅曾登頂Billboard國際排行榜、登上各大時尚雜誌封面，更登上了美國大型音樂節Coachella的舞台。XG不拘泥於天生特質或既定框架，致力釋放蘊藏於每個人內心深處的力量與創造力；透過持續開創新文化、不受傳統束縛，賦予世界各地各行各業人們無盡的力量。

XG日前於香港開騷。（IG@xgofficial）

XG世巡香港站落幕

繼2024年舉行《The First HOWL》世界巡迴演唱會後，XG今年再度展開第二次世巡。在順利完成日本、曼谷及馬尼拉站後，由AEG Presents Asia主辦的《XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG》於8月2日（星期日）假亞洲國際博覽館10號館完美落幕，當晚共吸引近8,000位ALPHAZ（XG粉絲官方名稱）入場支持。開騷前已有大批粉絲預早抵達會場，爭相與場外海報合照並搶購限定紀念品，為演唱會提前熱身。

作為XG的第二個世界巡迴演唱會，本次巡演旨在宣傳她們的首張完整專輯《THE CORE–核》，讓期待已久的香港粉絲興奮不已。當晚，七位成員身穿奇幻太空舞衣隆重登場，先以〈GALA〉為演唱會揭開序幕，並親切地向粉絲問好、自我介紹。她們表示非常掛念大家，很開心能再次與香港樂迷見面，緊接著一連唱出〈SOMETHING AIN'T〉、〈MASCARA〉、〈TGIF〉及〈WOKE〉等多首經典歌曲，瞬間炒熱全場氣氛。

開騷前已有大批粉絲預早抵達會場。（IG@xgofficial）

本次巡演旨在宣傳她們的首張完整專輯《THE CORE–核》。（IG@xgofficial）

落台互動鬼馬廣東話大講冇得頂

演唱會共分為四個部分，以專輯《THE CORE – 核》為主題，並以宇宙和人類為視覺骨幹，開場影像極具震撼力。進入第二部分，XG 換上全套輕巧外衣，演繹多首深受喜愛的熱門歌曲，包括〈UP NOW〉、〈PUPPET SHOW〉、〈HOWLING〉及〈IN THE RAIN〉。本次香港站，XG特別為本地粉絲苦練廣東話，鬼馬地說出「仲有大把嘢玩」、「冇得頂呀」等多句地道用語，並笑言今晚非常Amazing，更引領台下觀眾起哄呼喊成員名字，粉絲亦不甘示弱大叫「XG」熱烈回應。其後，XG接連唱出〈TAKE MY BREATH〉、〈IYKYK〉、〈ROCK THE BOAT〉、〈O.R.B〉及〈PS118〉等快歌，盡顯驚人的跳唱與Rap實力，期間更不時走到T字舞台前與粉絲近距離接觸。全場隨著快歌節拍揮手和唱，令氣氛再次升溫。

一連串快歌過後，第三部分以中慢歌為主，XG陸續獻唱〈4 SEASONS〉、〈HYPNOTIZE〉、〈Tippy Toes〉及〈NO GOOD〉。當唱畢〈IS THIS LOVE〉時，七位成員一同向後躺倒跌回幕下，震撼的舞台動作引得全場尖叫歡呼。

演唱會來到最後環節，現場以月光與「狼叫」聲作為開場背景及配樂，引領樂迷起哄。成員們換上輕便舞服再次登場，帶來〈SHOOTING STAR〉和〈MILLION PLACES〉。她們不僅在台上玩起即場播歌跳舞遊戲，更神秘為即將於8月10日過生日的Maya提前慶祝，帶領全場預唱生日歌；粉絲們亦紛紛高舉生日手幅，場面溫馨感人。最後，XG唱出〈NEW DANCE〉與〈LEFT RIGHT〉，更特別走下舞台與粉絲親密互動，引爆全場高潮。

XG特別走下舞台與粉絲親密互動，引爆全場高潮。（IG@xgofficial）

XG特別走下舞台與粉絲親密互動，引爆全場高潮。（IG@xgofficial）

粉絲們亦紛紛高舉生日手幅。（IG@xgofficial）

廣東話喊我愛你哋

臨近尾聲，XG顯得依依不捨，多次用廣東話對粉絲大喊「我愛你哋」。對於再次來港開騷，七位成員非常感謝在場粉絲一直以來的支持，為她們留下無比甜密的回億，並熱切期待與香港ALPHAZ下次再見。XG再次蒞臨香港舉行《XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG》，不僅為香港粉絲帶來了難忘的夜晚，也為本次世巡的香港站畫下完美句號。結束香港站後，XG將於10月17日前往台北繼續巡演。

XG顯得依依不捨，多次用廣東話對粉絲大喊「我愛你哋」。（IG@xgofficial）