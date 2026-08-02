Red Velvet Wendy活動近照過度消瘦　身形「皮包骨」引健康擔憂

韓國人氣女團Red Velvet即將於8/3攜夏日迷你專輯《Velvet Summer》正式回歸，這不僅是團體時隔2年2個月的完整體回歸，她們更於8/1、2在首爾高麗大學舉辦演唱會，讓粉絲期待不已。然而，近期成員Wendy在公開活動與社群平台上的近照曝光後，卻因過度消瘦、幾乎「皮包骨」的身形引發廣大網友與粉絲的集體心疼。



削肩禮服露出纖細骨架！Wendy皮包骨狀態引心疼

根據韓媒報導，Wendy日前前往泰國參加《SM CLASSICS LIVE in Thailand》並在個人社群上分享照片。照片中她身穿一襲白色削肩禮服，展現出絕佳氣質，但吸引眾人目光的，卻是她過於纖細的手臂線條與單薄身形，消瘦模樣讓大批粉絲紛紛留言關心，希望她能好好吃飯、保重身體，不要為了身材管理而犧牲健康。

Red Velvet Wendy身形過度消瘦惹議。（TOPSTARNEWS）

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此外，Wendy近日以主持人身份出席《Boryeong K-POP SUPER LIVE》時，身穿白色掛脖洋裝亮相，雖然展現了無死角的直角肩，但隨著現場影片與照片流出，網友發現她不僅手臂瘦如柴骨，突出的肩頸骨架與深深凹陷的鎖骨更顯得有些單薄，連過去帶著標誌性嬰兒肥的雙頰也消瘦許多，讓她的健康狀況再度成為外界焦點。

韓演藝圈「病態瘦」風氣再被討論

相關照片也被轉載至韓國知名論壇《theqoo》，這波討論也延燒出對近年韓國演藝圈過度追求「病態瘦」審美風氣的反思，許多網友認為，偶像為了維持鏡頭前完美的比例，往往承擔了過大的減重壓力。

儘管身形變化引發外界熱議與關切，Wendy在舞台上依舊展現出無可挑剔的頂級唱功與極高敬業態度，用完美的演出回饋粉絲。截至目前為止，經紀公司尚未對Wendy的身體狀況及相關討論做出明確回應。

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