李泳知開騷全廣東話互動兼翻唱粵語歌　完騷兌現承諾幫歌迷埋單

韓國人氣Rapper李泳知昨日（1日）於亞洲國際博覽館開騷，全場實行企位，吸引大批歌迷爆滿入場，氣氛熱爆。她除了連唱多首大熱曲目外，更全程用廣東話互動兼驚喜翻唱粵語歌。最令人震撼的是，完騷後李泳知兌現台上承諾，悄悄幫巧遇的粉絲「埋單」，超強寵粉舉動引發網民熱議。



李泳知開騷氣氛熱烈。（IG@mainstream_official_）

亞博企位爆滿，翻唱《用背脊唱情歌》

李泳知一登場即點燃全場熱情，隨即一連帶來包括《I AM LEE YOUNGJI》、《Small Girl》、《NOT SORRY》以及《Fighting》等多首大熱歌。更令現場粉絲驚喜的是，李泳知特別準備了粵語歌曲，演繹張國榮《當年情》以及湯令山（Gareth.T）的大熱作品《用背脊唱情歌》，給香港歌迷送上超大驚喜。

一連唱多首大熱曲。（影片截圖）

一連唱多首大熱曲。（影片截圖）

為香港歌迷獻唱粵語歌。（影片截圖）

全程講粵語親民喊話「請吃飯」

而她在Talking環節更是誠意滿分，拿著手機認真讀出準備好的廣東話台詞與台下歌迷互動、表白，逗得全場大笑。身為「海底撈忠實粉絲」的李泳知，更興奮透露自己演唱會結束後會去食海底撈慶功。她更向台下粉絲大方放話，笑言如果大家待會去海底撈巧遇到她，歡迎上前打招呼，她一定會大方請大家食飯，台下歌迷聽完瞬間沸騰。

Talking環節用廣東話互動。（影片截圖）

網民發文狂讚勁寵粉，團隊驚喜現身幫埋單

沒想到李泳知絕非「隨口說說」，演唱會結束後，不少歌迷碰運氣前往海底撈，隨後在Threads上瘋狂洗版。有網民發帖表示，雖然現場未見李泳知本人現身，但她的工作團隊早已低調留意全場穿著演唱會周邊Tee的粉絲，並悄悄幫多檯粉絲埋單。收到「免費大餐」的歌迷驚喜萬分，紛紛大讚李泳知「勁寵粉」、「抵佢咁多人鍾意」！