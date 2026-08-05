「玫瑰王子」邰正宵重返樂壇近況曝光　曾患筋膜炎消失8年險封咪

撰文：小白
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90年代香港樂壇吹起強勁的「台灣熱」，不少來自台灣的歌手紛紛來港發展，當中包括張洪量、張信哲、辛曉琪等。而在這股熱潮中，最令香港人津津樂道的莫過於「情歌王子」邰正宵！他憑藉《想你想得好孤寂》紅遍全球華人區，其經典代表作《九百九十九朵玫瑰》更是唱到街知巷聞。

90年代邰正宵當年紅遍亞洲。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）

邰正宵90年代爆紅開拓樂壇市場

現年59歲的邰正宵其實是在香港出生，隨後前往台灣升讀大學並順利於高雄醫學院畢業，於台灣生活超過30年，他憑藉紮實的唱腔與動人的演繹，成功在香港樂壇佔據重要一席位，更將《想你想得好孤寂》唱至紅遍全球華人區。此外，他的另一首代表作《九百九十九朵玫瑰》至今仍是無數人的K歌必點之作。

邰正宵代表作《九百九十九朵玫瑰》成為一代K歌神曲。（MV截圖）
邰正宵在香港出生，於台灣生活超過30年。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）

成為歌手後的邰正宵一直承認有一位圈外女友，二人相戀十年後，於1998年在美國西雅圖的一座教堂舉行婚禮，並於1999年誕下一子，取名邰真。

接受張啟樂專訪念念不忘香港

此前邰正宵接受了節目《台味超有港》主持人張啟樂的專訪，戴上Cap帽與眼鏡的他一身潮人打扮，顯得神采奕奕、狀態相當不錯。由於他與主持人均在香港出生，兩人在節目中暢談了不少成長趣聞。

邰正宵接受了節目《台味超有港》主持人張啟樂的專訪。（YouTube圖片）

邰正宵透露小學時曾隨家人造訪台北，但印象較模糊；第二次到台灣則是為了就讀大學，最終順利自高雄醫學院畢業，因此對南台灣有著一份特殊情感。

回想當年憑《想你想得好孤寂》紅回家鄉香港，他表示每次回港宣傳或演出，最期待的就是前往茶餐廳品嚐牛肉飯與腸粉。他更特別透露，自己最鍾情的是沒有包餡料的白腸粉，「那種只有淋上醬油、芝麻醬和甜醬的腸粉」，是他小時候最愛的懷舊零食。雖然嚐遍各地美食，但他心中最愛的香港味道，依然是媽媽親手做的「蕃茄炒雞蛋」，直言任何地方都比不上媽媽的手藝。

邰正宵念念不忘香港茶餐廳腸粉與媽媽味。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）

邰正宵曾消失8年一度動念封咪

近年不少人以為邰正宵已淡出幕前，甚至在2016年至2024年期間，他曾長達8年之久未有出現在螢幕前。

邰正宵因患「筋膜炎」長達8年之久未有出現在螢幕前。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）

原來，他當時一度因罹患「筋膜炎」而痛苦不堪，甚至萌生過「封咪」退隱的念頭。幸好經過調理與堅持，他並未真正退出歌壇，並於2024年掏心推出全新專輯《重燃愛戀》，正式強勢回歸音樂舞台。

2024年邰正宵推出全新專輯《重燃愛戀》宣佈回歸音樂舞台。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）
邰正宵近日又推出新歌《誇自己的軟弱》。（Facebook@邰正宵 Samuel Tai）
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