厲旭演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

厲旭《DIVE TO BLUE in HONGKONG》演唱會將於2026年9月20日(星期日)在麥花臣場館舉行，並會在KKTIX、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

厲旭《DIVE TO BLUE in HONGKONG》演唱會海報（IG@wanxing.mo.ltd）

厲旭演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月20日(星期日)

演唱會時間：下午5時正

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：HKD $1,699 / $1,299 / $799

厲旭《DIVE TO BLUE in HONGKONG》演唱會座位表（IG@wanxing.mo.ltd）

厲旭演唱會2026香港 | E.L.F. Membership (GL)預售登記

預售登記時間：8月11日(二) 中午12:00 (HKT) - 8月13日(四) 中午11:59:59 (HKT)

厲旭演唱會2026香港 | E.L.F. Membership (GL)優先購票

優先訂票渠道：大麥

門票發售時間：8月17日(一) 中午12:00(HKT) - 17:59:59 (HKT)

厲旭《DIVE TO BLUE in HONGKONG》演唱會粉絲福利（IG@wanxing.mo.ltd）

厲旭演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：KKTIX、大麥

公開開賣日期：2026年8月18日 (星期二)

公開開賣時間：中午12點

厲旭演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。