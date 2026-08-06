張敬軒演唱會2026加拿大｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
張敬軒《UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會 》演唱會將於2026年10月10日(星期六)在OLG Stage at Fallsview Casino Resort舉行，會在Ticketmaster優先開賣門票及公開發售，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
張敬軒演唱會2026加拿大 | 詳情
演唱會日期：2026年10月10日(星期六)
演唱會時間：晚上7:30
演唱會地點：OLG Stage at Fallsview Casino Resort
門票價錢：CAD$：VIP/$398 / $328 / $268 / $198 / $148
優先訂票平台：Ticketmaster
張敬軒演唱會2026加拿大 | Artist Presale 藝人優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：8月10日12:01 a.m. EDT
注意：8月10日中午12:01（HKT）
張敬軒演唱會2026加拿大 | 公開售票
公開發售平台：Ticketmaster
公開開賣日期：2026年8月11日（星期二）
公開開賣時間：8月11日上午6時（EDT）
注意：8月11日下午18時（HKT）