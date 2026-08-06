張敬軒演唱會2026加拿大｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

張敬軒《UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會 》演唱會將於2026年10月10日(星期六)在OLG Stage at Fallsview Casino Resort舉行，會在Ticketmaster優先開賣門票及公開發售，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

演唱會海報（IG@mangoproductions_yyz）

張敬軒演唱會2026加拿大 | 詳情

演唱會日期：2026年10月10日(星期六)

演唱會時間：晚上7:30

演唱會地點：OLG Stage at Fallsview Casino Resort

門票價錢：CAD$：VIP/$398 / $328 / $268 / $198 / $148

優先訂票平台：Ticketmaster

張敬軒演唱會2026加拿大 | Artist Presale 藝人優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster

門票發售時間：8月10日12:01 a.m. EDT

注意：8月10日中午12:01（HKT）

張敬軒演唱會2026加拿大 | 公開售票

公開發售平台：Ticketmaster

公開開賣日期：2026年8月11日（星期二）

公開開賣時間：8月11日上午6時（EDT）

注意：8月11日下午18時（HKT）

張敬軒。（香港01攝）

張敬軒演唱會2026加拿大 | 座位表