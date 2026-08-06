周興哲演唱會2026吉隆坡｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

周興哲《Odyssey·Stars 旅程·星空》吉隆坡演唱會將於2026年10月24日–25日在 Unifi Arena舉行，會在Live Nation Malaysia優先開賣門票，並會在BookMyShow、Ctrip、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

周興哲《Odyssey·Stars 旅程·星空》吉隆坡演唱會。（IG@friedrice.live）

周興哲演唱會2026吉隆坡 | 詳情

演唱會日期：2026年10月24日–25日 (周六、周日)

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：Unifi Arena

門票價錢：RM988、888、788、688、588、498、398、298

優先訂票平台：Live Nation Malaysia

吉隆坡市中心熱門酒店推薦！HK$213起

周興哲《Odyssey·Stars 旅程·星空》吉隆坡演唱會座位表。（IG@friedrice.live）

周興哲演唱會2026吉隆坡 | Live Nation Malaysia優先購票

優先訂票渠道：Live Nation Malaysia

門票發售時間：2026年8月17日中午12点至晚上11:59

限購：6張

周興哲《Odyssey·Stars 旅程·星空》吉隆坡演唱會優先購。（IG@friedrice.live）

周興哲演唱會2026吉隆坡 | 公開發售

公開發售平台：Trip、BookMyShow、Ctrip

公開開賣日期：2026年8月18日

公開開賣時間：中午12點

限購：6張

周興哲演唱會2026吉隆坡 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。