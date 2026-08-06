魏嘉瑩巡演香港最終場驚喜獻唱《凡星》　特別打造限定好禮寵歌迷

「小魏」魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會去年10月從台北起跑、歷經台中、高雄、廣州、成都、北京、上海，日前在香港演出最終場，「火寶」(歌迷名) 為了共襄盛舉，紛紛從台北、上海、深圳前往赴約，小魏獻上25首歌曲精彩演出，其中也準備了粵語歌《凡星》。喜歡玩具及公仔的小魏，透過香港主辦單位「天順上創」精心打造小魏可愛造型的公仔，送給猛獸VIP區的歌迷，外包裝還融入許多香港的特色元素，如：叮叮車、蛋塔、菠蘿油...等，成為火寶們香港專屬的回憶蒐藏之一。

小魏魏嘉瑩演唱會獻上新曲〈抓馬喵星人〉。（公關提供）

粉絲大聲應援

這次香港站為《我要把眼淚當汽水》巡迴的最後一站，小魏除了演唱耳熟能詳的《飛》、《我不在意你曾經吻過誰》、《東東路》、《喜歡我吧》等歌，和全場歌迷大合唱外，也演唱7月才發行的全新《快出來玩 Play, Let's Play!》玩樂自選輯裡的《 快出來玩》、《抓馬喵星人》、《我們是奇奇與蒂蒂》等歌，在演唱《快出來玩》時，粉絲們大聲應援「玩，來玩，快出來出來玩」，重複洗腦且可愛的歌詞，讓全場氣氛帶到最高！被歌迷們不停的要她「快出來玩」，不要再宅在家了，希望她多常來香港玩，她也答應歌迷下次見。

小魏魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》香港最終場演出。（公關提供）

驚喜獻唱陳蕾名曲《凡星》

為了帶給歌迷驚喜，小魏為這次特別準備了陳蕾的《凡星》，歌詞「誰都可發光，只要找對地方」、「平凡像我亦可做我的主角」很打中小魏的心，道出她這一路創作及演出的心境，努力做著自己最愛的表演及創作。台下歌迷自發性地點亮手機燈跟著音樂揮舞著，全場燈海星光熠熠，照亮著整個麥花臣場館，這首歌演出後，粉絲們大力讚賞並在社群分享、好評不停，成為香港站演出最大驚喜。